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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بدل البنزين.. السعر الجديدة لـ ايولوس E70 برو الكهربائية في مصر

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية ايولوس E70 برو

شهدت السيارة الكهربائية ايولوس E70 برو، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة في مصر، والتي تم طرحها في بداية الامر بسعر رسمي يبلغ 897 ألف جنيه، قبل أن ترتفع إلى 945 ألف جنيه، لتشهد هذه القيمة زيادة جديدة في بداية يونيو الجاري قدرها 10 الاف جنيه.

السيارة الكهربائية ايولوس E70 برو

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة ايولوس E70 برو الكهربائية في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.

 

ابرز مواصفات السيارة ايولوس E70 برو الكهربائية 

 

تعتمد السيارة ايولوس E70 برو الكهربائية على عجلات 17 بوصة، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2700 مم، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4700 مم، و 1725 مم للعرض الكلي، بالاضافة إلى ارتفاع يبلغ 1530 مم.

السيارة الكهربائية ايولوس E70 برو

وتضم السيارة ايولوس E70 برو الكهربائية شاشة ملونة LCD قياسها 12.3 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية وتعمل باللمس، بالاضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم العديد من اوامر التحكم، مع وجود مدخل USB، ومثبت سرعة، ومتابعة ضغط الاطارات، ونظام صوتي ترفيهي.

السيارة الكهربائية ايولوس E70 برو

ويمكن للسيارة ايولوس E70 برو الكهربائية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.5 ثانية، حيث تتمتع بمحرك كهربائي بقوة 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبطارية ليثيوم ايون سعة 50.3 كيلووات/ساعة، ومدى للسير يقدر بـ 412 كم.

السيارة الكهربائية ايولوس E70 برو

السعر الجديد للسيارة ايولوس E70 برو الكهربائية في مصر 

 

ارتفعت اسعار السيارة ايولوس E70 برو الكهربائية في مصر بقيمة قدرها 10 الاف جنيه، وبذلك يصل سعرها الرسمي من 945 ألف جنيه إلى 955 ألف جنيه.

أيولوس E70 الكهربائية السيارة الكهربائية سيارة ايولوس E70 برو الكهربائية مصر السيارة الكهربائية ايولوس E70 برو

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