عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زفاف ولي العهد الأردني.. مأدبة عشاء لضيوف الحفل

حفل الزفاف
حفل الزفاف

 

 أقام الملك عبد الله الثاني، مأدبة عشاء لضيوف حفل زفاف  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الأميرة رجوة الحسين في قصر الحسينية.

وبحسب وسائل إعلام اردنية؛ تجمع مأدبة الزفاف الرسمية بين الإجراءات الرسمية والجوانب الدبلوماسية لمأدبة رسمية مع الاحتفال البهيج وتقاليد حفل الزفاف. 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هنأ بزفاف ولي العهد حيث قال : أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال ونتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك ومع والديك  الفخورين بك، و الملك عبدالله والملكة رانيا وجميع الأردنيين للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا وكنت أتمنى حقا أن أكون معكم جميعا اليوم
 

انتصار السيسي وقرينة الرئيس الأمريكي أبرز حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن

الأردن.. زفة للأمير الحسين ولي العهد بقصر الحسينية

الأردن الامير الحسين بن عبدالله الأميرة رجوة الرئيس الأمريكي جو بايدن الملكة رانيا زفاف الأمير الحسين زفاف ولي العهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فضيحة بايدن.. إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

موضوعات متعلقة

وليام وكيت وقرينة بايدن..تعرف على أبرز الحضور لحفل زفاف ولي عهد الأردن

لحظة وصول عروس ولي عهد الأردن إلى قصر زهران لإتمام الزفاف

ترشيحاتنا

نص كلمة محمود الخطيب في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس

إعلان عاجل من بايدن بشأن انضمام السويد لـ حلف الناتو

قدم فورا .. رواتب 5 آلاف جنيه بـ إعلان وظائف القوى العاملة

شاهد لقطات من انطلاق موكب زفاف ولي العهد الأردني

أبو الغيط : ثورة 30 يونيو عودة الروح للمصريين .. والسيسي تحمل المسؤولية

تحت حماية الشرطة.. 30 ألف إسرائيلي يشاركون في مسيرة لدعم المثليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول الحليب آمن لمن يعانون مرض السكري.. تفاصيل

كيت ميدلتون والشيخة موزا.. شاهد إطلالات الأمراء والملوك بالزفاف الملكي الأردني

شاهد ماذا فعلت شقيقات ولي العهد مع الأميرة رجوة في حفل زفافها

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ