زفاف ولي العهد الأردني.. مأدبة عشاء لضيوف الحفل

أقام الملك عبد الله الثاني، مأدبة عشاء لضيوف حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الأميرة رجوة الحسين في قصر الحسينية.

وبحسب وسائل إعلام اردنية؛ تجمع مأدبة الزفاف الرسمية بين الإجراءات الرسمية والجوانب الدبلوماسية لمأدبة رسمية مع الاحتفال البهيج وتقاليد حفل الزفاف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هنأ بزفاف ولي العهد حيث قال : أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال ونتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك ومع والديك الفخورين بك، و الملك عبدالله والملكة رانيا وجميع الأردنيين للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا وكنت أتمنى حقا أن أكون معكم جميعا اليوم

