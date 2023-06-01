النشرة الدينية.. أوائل مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن يكشفون عن أصعب سؤال واجههم.. مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الثانية من ذي القعدة غدا

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى والقضايا التي تهم المواطنين ويبحثون عنها، ونبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
الأولى في مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن تكشف عن أصعب سؤال واجهها
الأولى بالمرحلة الثانوية لحفظ القرآن: حلمي تحقق بلقاء شيخ الأزهر..وقدوتي عبدالباسط عبدالصمد
مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الثانية من ذي القعدة
خالد الجندي: الرياح والزلازل دليل إثبات قدرة الله
شيخ الأزهر: إقصاء الدين والأخلاق سبب معاناة الإنسان اليوم من أزمات وحروب
صيام الأيام البيض من ذي القعدة.. الإفتاء: تبدأ غدا الجمعة وفضلها كبير
دعاء المطر الشديد والعواصف الترابية.. اللهم لا تقتلنا بغضب ولا تهلكنا بعذابك
كيفية وضوء المرأة خارج المنزل ..حل بسيط لمسح الشعر دون خلع الحجاب
مضيت لزميلي بدفتر الحضور دون وجوده في العمل ..هل عليا إثم ؟