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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. أوائل مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن يكشفون عن أصعب سؤال واجههم.. مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الثانية من ذي القعدة غدا

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى والقضايا التي تهم المواطنين ويبحثون عنها، ونبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. 

الأولى في مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن تكشف عن أصعب سؤال واجهها

 

الأولى بالمرحلة الثانوية لحفظ القرآن: حلمي تحقق بلقاء شيخ الأزهر..وقدوتي عبدالباسط عبدالصمد

 

مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الثانية من ذي القعدة

 

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