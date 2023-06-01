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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء سوري عاجل بشأن سفير الجزائر لديها

بشار الأسد
بشار الأسد

قلد  الرئيس السوري بشار الأسد  سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى سوري لحسن تهامي وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، تقديراً لجهوده في تطوير العلاقات السورية الجزائرية.

وبدوره؛ قلد زير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ا السفير تهامي الوسام في حفل وداع أقامته وزارة الخارجية والمغتربين في مبنى الوزارة بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى سورية، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين سوريا والجزائر وشعبيهما الشقيقين ووقوفهما معاً ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن كلا البلدين قدما الشهداء دفاعاً عن استقلالهما وسيادتهما.

واثني  الوزير المقداد علي  التطورات الحاصلة في الساحة العربية وانعكاسها المرتقب على تفعيل العمل العربي المشترك والتعاون بين الدول العربية بما يحقق المصالح المشتركة، منوهاً بالدور القومي للجزائر وما تقوم به من أجل لم الشمل العربي.

وعقب تقلده الوسام أعرب السفير تهامي عن جزيل شكره وامتنانه للرئيس بشار الأسد على تكريمه من خلال منحه هذا الوسام، معبراً أيضاً عن شكره لوزارة الخارجية والمغتربين على تعاونها معه ودعمها لإتمام مهامه سفيراً لبلاده.

وأكد السفير تهامي حرص بلاده والقيادة الجزائرية على تطوير العلاقات التاريخية المتميزة مع الشقيقة سورية، لافتاً إلى الجهود التي بذلتها الجزائر والرئيس عبد المجيد تبون شخصياً في تعزيز وحدة الموقف العربي، وخاصة في القمة العربية التي انعقدت في الجزائر العام الماضي.

حضر الحفل معاون وزير الخارجية والمغتربين، وعدد من مديري الإدارات في الوزارة، والسفراء ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق

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