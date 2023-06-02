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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لا أعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة..الحوار الوطني ليس بديلا لدور الحكومة..شاهد أهم تصريحات حسام بدراوي

الدكتور حسام بدراوي،
الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني

كشف الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، عن العديد من الملفات الهامة أبرزها الحوار الوطني وملف حقوق الإنسان، وغيرها من الملفات الهامة.

 

وإليكم أبرز التصريحات.

لا أعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.. وأحترم إنجازات السيسي

أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أنه يحترم إنجازات الرئيس السيسي.
 

وقال حسام بدراوي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنجز الكثير، مؤكدا أنه سينجز أكثر لو تم إعادة انتخابه.

وتابع مستشار الحوار الوطني، أن نزاهة الانتخابات لا تتعلق بالإشراف القضائي، مؤكدا أنه يحترم منصب الرئيس ولا أتعامل مع الترشح له باستخفاف.

 

وفقا لرؤية المستقبل

وأشار حسام بدراوي إلى أن انتخابات الرئيس القادم سيكون وفقا لرؤية المستقبل.

الحوار الوطني ليس بديلا لدور الحكومة ومؤسسات الدولة

أكد أن الحوار الوطني ليس بديلا لدور الحكومة ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه لا يوجد خلاف على احترام الحريات ولكن الأهم التطبيق.

وقال أن الحق في التعليم والصحة والضمان الإجتماعي، حق أساسي من حقوق الإنسان.

 

 برنامج للتمويل الطلابي

وتابع أرفض إنشاء جامعات حكومية بمصروفات باهظة، مؤكدا انه لا بد من إتاحة برنامج للتمويل الطلابي

الغرب انتهك حقوق الإنسان في العراق وسوريا وليبيا

أكد أن هناك محاولات جادة من الدولة لاحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان خطوة هامة لكن المهم متابعة تنفيذها.

وقال  أن الغرب انتهك حقوق الإنسان في العراق وسوريا وليبيا، ويظهر ذلك في الاعتداءات التي قاموا بها في تلك الدول.

 

الخروج من الأزمة

وتابع أن المجتمع المدني أنفق 25 مليار جنيه على أعمال غير هادفة للربح العام الماضي، متابعا أن مصر قادرة على الخروج من الأزمة

التعليم والصحة من أهم أساسيات احتياج المواطن

أكد أن هناك وسائل حديثة للمراقبة يمكن أن تحل مع الحبس الإحتياطي، مشيرا إلى أنه يجب عدم التعسف في استخدام نصوص الحبس الإحتياطي.

وقال  أنه يجب أن تكون مدة الحبس الإحتياطي سقف زمني محدد، وليست مفتوحة.

 

 التي يحتاجها المواطن

وتابع أن التعليم والصحة من ضمن الحق في الحياة، وهي من أهم الأساسيات التي يحتاجها المواطن

الجيش لبى نداء الشعب المصري في ثورة 30 يونيو

أكد أن الجينات الحضارية للشعب المصري أسقطت حكم الإخوان، مشيرا إلى أن الجيش لبى نداء الشعب المصري في ثورة 30 يونيو.

وقال أن القوات المسلحة المصرية هي من حمت البلاد في الماضي والحاضر، والشعب المصري هو من حمى الجيش بعد نكسة 1967 حتى تم تحقيق الانتصار بحرب أكتوبر 1973.

 صغائر السياسة

وتابع  أنه يجب حماية المؤسسة العسكرية من صغائر السياسة.

مجلس الشيوخ يجب أن يكون مصنعا للأفكار والاستراتيجيات

أكد أنه يجب أن نتيح للشباب فرص الإبداع والابتكار، مشيرا إلى أنه  يجب أن يكون هناك تكافؤ للفرص في المجتمع.

 

وقال  أن مصر لديها ثروة حضارية غير مسبوقة، مؤكدا أنه يجب أن يتم الاهتمام بتلك الثروات.

 مصنعا للأفكار والاستراتيجيات

وتابع أن مجلس الشيوخ يجب أن يكون مصنعا للأفكار والاستراتيجيات

 

 

حسام بدراوي الحوار الوطني الرئيس السيسي الإشراف القضائى التعليم والصحة

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