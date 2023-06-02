أبو الغيط : السيسي تحمل المسئولية في 30 يونيو .. وهذه دلالات تطور العلاقات المصرية التركية

حل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضيفا على الإعلامي أحمد الطاهري في لقاء خاص على قناة “ إكسترا نيوز”، وتحدث أبو الغيط عن العديد من الملفات العربية المهمة.

الوضع العالمي خطر

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجماعة الدول العربية، أن الوضع الدولي بالغ بعد احتدام العلاقة بين القوة النووية المتمثلة في روسيا وحلف الناتو، "هناك ملامح لظهور حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي".

وتابع أحمد أبو الغيط "أثق أن جميع الدول العربية ترصد التطور الراهن في العلاقات الدولية، وأن هذا الوضع الدولي لن ينتهى قريبا".

وأكمل أبو الغيط "العرب نجحوا في الاتحاد ويجمعهم فكر واحد، وهو عدم التدخل في أي نزاع دولي لأن مصالحنا العربية تتطلب هذا".

ولفت "العرب نجحوا في الاتحاد طوال فترة عامي 2022 و2023 ، ومن تابع الأداء العربي في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية يجد أن العرب استمعوا لوجهات النظر والروسية والأوكرانية ".

تركيا وإيران

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قرارات مؤتمر القمة العربية الأخيرة الخاصة بتركيا وإيران تم تخفيف حدتها، وقال، :" كان هناك ملامح بأن الخلاف التركي المصري في طريقه للهدوء ونفس الامر مع المملكة العربية السعودية وإيران ".

وأضاف :" إيران وتركيا تصرفتا تصرفات في أعقاب الربيع العربي ما كان ينبغي أن تقوما بتنفيذها ".

وتابع أبو الغيط :" إيران وتركيا أدركتا أن ما كانتا تفعلانه أضر بمصالحهما فبدأتا التهدئة والعالم العربي تقبل هذا الأمر ".

وأكمل أبو الغيط :" وزير الخارجية المصري التقى مؤخرا مع وزير الخارجية التركي، والجانب السعودي عمل على تحسين العلاقات مع الجانب الإيراني ".

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تم الاتفاق بين الرئيس السيسي والرئيس التركي أردوغان على ترفيع العلاقات الدبلوماسية،: "تحسن العلاقات بين مصر وتركيا لها انعكاسات على علاقة الجامعة العربية بالطرفين".

وأضاف : "تطور العلاقات بين مصر وتركيا يفتح الطريق أمام الجامعة العربية للحديث مع تركيا".

سوريا في الجامعة العربية

وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه هناك وفدا سوريا سوف يحضر في الجامعة العربية وأصبح هناك عضوية كاملة لسوريا في الجامعة العربية.

وقال : "عندما يجلس المندوب السوري في الجامعة، سوف نرى أداءه وأتوقع أن يكون أداؤه هادئا يسعى لمواقف إيجابية لتحقيق التماشي مع التوافقات العربية".

وأكمل أحمد أبو الغيط: "أتمنى ألا يكون هناك مرارة لدى الأداء السوري تجاه الجامعة العربية لأن الجامعة انعكاس لإرادات عربيةـ وأتمنى أن تكون عودة سوريا إيجابية تسعى للبناء ومساعدة سوريا على استعادة وضعها.

وتابع أبو الغيط: "سوريا لم تُشف بعد من مأساة 2011 وما حدث فيها من خراب ودمار".

الصين والغرب

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الحرب الباردة إذا بدأت اليوم بين الصين والعالم الغربي في ظل حجم التجارة السنوية بين الصين من ناحية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى والمقدر بتريليون دولار، فسيسبب ذلك اهتزازا كبيرا للعولمة.

وأضاف أنه سيكون التحول إلى ما يسمى عودة السياسية العسكرية، والتي توصلنا إلى ما قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وتابع: «لا نستبعد أنه بحلول عام 2030 إذا استمر هذا الوضع هكذا أن تكون هناك كتلة أوروآسيوية وهو عبارة عن تحالف عضوي بين الاتحاد الروسي والصين يمتد من الحدود الأوكرانية، ويصل إلى المحيط الهادي أو شاطئ الصين الشرقي».

وأكد أبوالغيط: «وستكون كتلة كبيرة جدا تواجه قوة أخرى أكبر اقتصاديا كثيرا متمثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ولو اخطأوا في الحساب فمن الممكن أن تستخدم الأسلحة النووية، وهو الأمر المزعج بشدة".

زيلينسكي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس الأوكراني في مخاطبته للقمة العربية، كان تواصله بالكامل مع العالم الغربي المتعاطف مع التوجهات والتصرفات الإسرائيلية ولم ينتقد إسرائيل على الإطلاق.

وأضاف أحمد أبو الغيط ، «كان لي أحاديث مع دبلوماسيين غربيين وقلت لهم إنني كنت أتوقع أنه عدما طالب الرئيس الأوكراني الزعماء العرب بالحديث إلى روسيا للإفراج عن الأوكرانيين في السجون الروسية أن يتحدث أيضا ويقول ويطالب بالإفراج عن السجناء الفلسطنيين في السجون الإسرائيلية لكنه لم يقل ذلك».

وتابع: «الجانب الروسي له موقف تقليدي تاريخي في دعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين، والعالم الغربي صمت في 2014 عن قيام روسيا باحتلال شبه جزيرة القرم وضمها إلى روسيا، والتي كانت جزءا من جمهورية روسيا حتى سنة 1953، وطالب خورشوف مجلس الدوما أن تمنح شبه جزيرة القرم إلى جمهورية أوكرانيا التابعة للاتحاد السوفيتي».

واستطرد: «الروس تنبهوا أن شبه جزيرة القرم ملكهم، وحاول الغرب أن يأخذ القرم مرة أخرى من روسيا فالغرب يعلم هذه الحقائق وصمت وترك لروسيا أن تأخذ القرم مرة أخرى».

تلاقي مصري سعودي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التلاقي المصري السعودي يدعم منظومة العمل العربي، وإذا اتفقتا على سياق محدد مدعوم بدولة كالإمارات وبعض التوجهات من شمال إفريقيا، فهذا من الممكن أن يؤدي إلى تغير جوهري في الوضع العربي والمواقف العربية تجاه العالم الخارجي.

وقال أحمد ابو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة “ إكسترا نيوز ”، «التأثير المأساوي الحزين لـ2011 وانعكاساتها على دول المشرق الذي كان يرفع لواء العروبة والقومية والبناء العربية والتنمية والانطلاق نحو بناء الدول الجديرة بالاحترام التي تخدم مواطنيها وشعوبها ومفاهيم التقدم الإنساني والحضاري تعرض لهزة».

وتابع: «الأمر أقدم من ذلك، من 5 يونيو 1967، التي تسببت في هز مصر، ومصر ضربت ضرب مبرحا في هذه الفترة، ومع إنقاذ مصر لنفسها بقواتها المسلحة، ثم تلاقيها مع الخليج، أصبح لمصر نقطة تأثير كبيرة على المسرح العربي، وهناك وعي عربي بأنه ليس لنا إلا أنفسنا والعمل مع بعضنا البعض لإنقاذ هذا الإقليم الذي يستحق أكثر من ذلك».

واستطرد: «أرصد حاليا إحساس عربي بأنه ليس لدينا إلا أنفسنا وعملنا العربي المشترك، وتكاملنا ودفاعنا عن هذا الإقليم الذي يستحق الكثير».

الأوضاع في السودان

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه توقع حدوث الصدام الحالي في السودان منذ عام .

وقال :" لا يمكن لأي قوات مسلحة نظامية في أي دولة أن تسمح بتواجد ميليشيا على الأرض".

وأكمل أحمد أبو الغيط :" يجب الحفاظ على المؤسسات الرسمية الشريعة للدولة السودانية الوطنية ".

ولفت أبو الغيط :" ما يحدث في السودان هو ضريبة عدم الحفاظ على الدولة الوطنية ويتحمل عبء ما يحدث الأن القيادات في السودان التي لم يتوفر لها قدر من الحفاظ على مجتمعاتها ".

ثورة 30 يونيو

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ثروة 30 يونيو كانت عودة الروح للمصريين مرة أخرى والقوات المسلحة استجابت لإرادة الشعب.

وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" : « مصر دولة عظيمة كبيرة لن تهتز، وإذا اهتزت فلديها القوات المسلحة التي ستحميها، وعندما عدت إلى القاهرة قلت إن القوات المسلحة عليها مسؤوليتها، وسوف تمارس مسؤوليتها، وتفهم الشعب المصري هذا الكلام واستجابت القوات المسلحة لنزول المصريين في 30 يونيو».

وتابع: «القوات المسلحة المصرية سبيكة تصاغ في فرن حامي للغاية اسمه الوطنية المصرية، وهذا رأيته في أبي علي أبو الغيط، والرحمة الإلهية بمصر أنه كان هناك رجل قادر على أن يتحمل المسؤولية في ثورة 30 يونيو ؛ فتحمل لأن الشعب طلب منه ذلك، لأن المصريين كانوا يطالبون الجيش بالتدخل، وكان هناك وفد إعلامي كبير للغاية زار فرقة من فرق الجيش وطلبوا من الجيش التدخل».

وأكد: «مصر مختلفة عما حدث في بقية الإقليم، لأن لديها قوات مسلحة صهرت في سبيكة مختلفة عن العشائرية والقبلية والمصالح الفئوية».

القضية الفلسطينية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التدخلات الخارجية يجب أن تلم يدها عن لبنان، والثروات مثل غاز المتوسط، قد تكون مفيدة للمجتمع وقد تكون مدمرة للمجتمع حال عدم وجود تشريعات تحمي الثروات.

عن القضية الفلسطينية قال أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" إسرائيل ظلت تخدع الفلسطينيين تناور من إطارات كامب ديفيد في 1978 حتى اليوم لعدم إقامة الدولة الفلسطينية، حيث طرح الوفد المصري فكرة مرحلة انتقالية ثم حكم ذاتي ثم دولة فلسطينية، وإسرائيل رفضت، ومازلنا نكافح كأرادة عربية وفلسطينية.

وأوضح أن الاحتلال الذي تحافظ عليه إسرائيل الآن سيكون وباء عليها بعد نحو 50 عاما، وسوف يصيبها أذى شديد، لأن في عام 2075 سيكون عدد الفلسطينيين 18 مليونا، والإسرائيليين 12 مليونا، فكيف سيحكم الإسرائيليون الفلسطينيين".

وتابع أبو الغيط :" إسرائيل تبدو منتصرة بأنها حققت هدفها لكن هذا الاحتلال سيكون وباء على إسرائيل في المستقبل، وعلى إسرائيل أن تقبل بحق الشعب الفلسطيني وحدود الدول الفلسطينية التاريخية .