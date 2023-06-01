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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: الاحتلال الإسرائيلي سيكون وباء على الإسرائيليين في المستقبل

أحمد ابو الغيط
أحمد ابو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التدخلات الخارجية يجب أن تلم يدها عن لبنان، والثروات مثل غاز المتوسط، قد تكون مفيدة للمجتمع وقد تكون مدمرة للمجتمع حال عدم وجود تشريعات تحمي الثروات.

 

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عن القضية الفلسطينية قال أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة “ إكسترا نيوز ”، :"  إسرائيل ظلت تخدع الفلسطينيين تناور من إطارات كامب ديفيد في 1978 حتى اليوم لعدم إقامة الدولة الفلسطينية، حيث طرح الوفد المصري فكرة مرحلة انتقالية ثم حكم ذاتي ثم دولة فلسطينية، وإسرائيل رفضت، ومازلنا نكافح كأرادة عربية وفلسطينية.

 

وأوضح أن الاحتلال الذي تحافظ عليه إسرائيل الآن سيكون وباء عليها بعد نحو 50 عاما، وسوف يصيبها أذى شديد، لأن في عام 2075 سيكون عدد الفلسطينيين 18 مليونا، والإسرائيليين 12 مليونا، فكيف سيحكم الإسرائيليون الفلسطينيين".

 

وتابع أبو الغيط :"  إسرائيل تبدو منتصرة بأنها حققت هدفها لكن هذا الاحتلال سيكون وباء على إسرائيل في المستقبل، وعلى إسرائيل أن تقبل بحق الشعب الفلسطيني وحدود الدول الفلسطينية التاريخية .

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