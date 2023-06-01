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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمره 40 عاما.. حل لغز طبي خطر يكشف علاجا لمرض السمنة

السمنة
السمنة

تعتبر عملية حرق السعرات الحرارية أمر محير للعلماء، لكن فريقا بحثيا توصل إلى حل لغز جديد يقدر عمره ب ٤٠ عاما، الأمر الذي يبشر باكتشاف علاجات مناسبة للسمنة.

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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، توصل فريق بحثي دولي يحقق اختراقاً لعلاج السمنة (شاترستوك)
ويسمح البروتين(UCP1)، المكتشف قبل 40 عاما، للأنسجة الدهنية البنية، أو«الدهون الجيدة»، بحرق السعرات الحرارية، وذلك على عكس الدهون البيضاء التقليدية التي تخزن السعرات، وقد أعاق الاستفادة منه علاجيا، نقص التفاصيل حول تركيبه الجزيئي، وهو الإنجاز الجديد الذي حققه فريق دولي يقوده باحثون من جامعتي إيست أنجليا وكامبريدج في بريطانيا، بمشاركة باحثين من جامعتي بنسلفانيا الأميركية، وبروكسل الحرة ببلجيكا.

وخلال الدراسة، المنشورة بدورية «ساينس أدفانسيس»، كشف الباحثون عن التركيب الجزيئي للبروتين، وهو ما من شأنه أن يساعد في تطوير علاجات لتنشيط هذا البروتين بشكل مصطنع لحرق السعرات الحرارية الزائدة من الدهون والسكر، وبالتالي، القضاء على السمنة والأمراض ذات الصلة، مثل مرض السكري.

ويقول بول كريشتون، من كلية طب نورويتش في جامعة إيست أنجليا، والباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره الموقع الرسمي للجامعة، بالتزامن مع نشر الدراسة، إنه «بالإضافة إلى الدهون البيضاء التقليدية التي نعرفها جميعا، يمكننا أيضا الاستفادة من الدهون البنية».

والدهون البنية هي الدهون الجيدة، فهي تكسر سكر الدم وجزيئات الدهون لتوليد الحرارة وتساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم، ومع ذلك، فإن معظم دهون الجسم عبارة عن دهون بيضاء تخزن الطاقة، كثير منها يؤدي إلى السمنة.

ويوضح كريشتون أن «الدهون البنية عند البشر، ترتبط بالنحافة، وكان هناك كثير من الاهتمام بكيفية زيادتها كطريقة محتملة لعلاج السمنة، والبحث يبشر بأداة مهمة لتحقيق ذلك، وهي تفعيل بروتين (UCP1) علاجيا».

 

 

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