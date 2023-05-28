السمنة.. خطر علي "قلوب" الاطفال ومنظمة الصحة العالمية تحذر من البدانة

ارتفعت معدلات السمنة لدى الأطفال بشكل كبير في السنوات الأخيرة، واصبحنا نري اطفالا صغارا يعانون من سمنة مفرطة ، الامر الذي يشكل خطرا كبيرا علي صحتهم ويجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة في سن صغير.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن السمنة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالظهور المبكر لبعض الأمراض لدى الأطفال مثل مرض السكري وأمراض القلب

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين واضطرابات الدهون في الدم من الامراض الرئيسية المرتبطة بالسكتة عند الاطفال او ما تسمي متلازمة الآيض، التي يتم ملاحظتها بشكل متزايد عند الأطفال.

و نتعرف على بعض النصائح للتعامل مع السمنة عند الأطفال واضرارها علي صحتهم وففا لموقع Medical news today

نصائح للتعامل مع السمنة عند الأطفال:

⁃ إتباع نظام غذائي صحي مليء بالألياف الغذائية، ومُنخفض الكربوهيدرات، ومليء بالبروتين والعناصر الأساسية التي يَحتاج لها الجسم.

⁃ عدم تَرك الجسم يَحتاج للطعام أو الشعور بالجوع، لأن هذا الأمر يَتسبب في تَناول الطعام بسرعة وبكميات كبيرة.

⁃ الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة على مدار اليوم.

⁃ الإكثار من تناول الماء والسوائل على مدار اليوم بَحيث ألا يَقل عن 8 أكواب في اليوم

⁃ مُمارسة التمارين الرياضية من أهم الأمور التي يَجب القيام بها كل يوم خاصًة بعد تناول الوجبات اليومية.

⁃ تَقسيم الوجبات الرئيسية لوجبات خفيفة على مدار اليوم، وتناول وجبة العشاء في وقت مُبكر.

⁃ ينبغي أن يتم تحسين عادات الأكل لدى الأطفال.

⁃ تعويد الطفل على النوم مبكرًا، والاستيقاظ مبكرًا.

⁃ يجب أن تبدأ الأم في السيطرة على تناول الطفل للحلويات، كخطوة تمهيدية من أجل الحد من تناوله السكريات.

⁃ يجب أن يتم تقليل عدد مرات تناول الوجبات السريعة، لأنها عامل مؤثر في السمنة للأطفال.

⁃ يجب زيارة طبيب من أجل عمل التحاليل المناسبة للطفل، حتى يتم تحديد مدى تأثير السمنة فيه.

⁃ على الأم أن تبدأ في مهمة البحث عن خبير تغذية، من أجل الاستعانة به في التعامل مع السمنة عند الأطفال.

⁃ ينبغي الإقلاع عن السلوكيات الغذائية الضارة بالصحة بشكل تمهيدي، دون الضغط على الطفل

⁃ منع تناول المشروبات الغازية

⁃ تشجيع الطفل على الحركة

في المنزل، تمهيدًا لممارسة الرياضة بشكل منتظم.

⁃ استبدال الحلويات والسكر الصناعي بالفاكهة الطازجة، أو عصائرها الطبيعية.

⁃ قللي من وقت الشاشات لا تسمحي لطفلك قضاء ساعات طويلة مع الحاسوب اللوحي، أو الهاتف أو أمام شاشة التلفاز حيث ربطت دراسات عديدة بين قضاء أوقات طويلة أمام الشاشات، وبين السمنة عند الأطفال.

⁃ الحرص على تنظيم وقت النوم عند الطفل فهي لا تقل أهمية عن العادات الغذائية، حيث يجب أن يحصل طفلك على قدرٍ كافٍ من النوم يوميًّا حسب عمره، ويجب أن تكون تلك الساعات ليلًا.

أضرار السمنة عند الأطفال

يعاني الأطفال المصابون بالسمنة من عدة مشاكل صحية تؤثر في صحتهم الجسدية والنفسية أبرزها:

أمراض القلب.

سكري الأطفال.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكولسترول.

انقطاع النفس النومي.

مرض الكبد الدهني.

الروماتيزم.

خطورة الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون.

الربو.

التعرض للتنمر.

العزلة الاجتماعية.

عدم الثقة بالنفس.

الاكتئاب.