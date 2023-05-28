6 عادات كارثية تسبب مشكلة خطيرة عند الأطفال .. انتبهوا لها

يصاب عدد كبير من الأطفال بالسمنة ، لأنهم يحصلون على سعرات حرارية من الطعام أكثر من حاجة الجسم، ومع نمط الحياة الخامل، تتحول الطاقة غير المستخدمة إلى دهون في الجسم .
وتعني زيادة وزن الطفل عن المعدل الصحي، وبمرور الوقت تُعرِّض الأطفال لخطر المشاكل الصحية ، وتنتهي بإصابته بالسمنة وتعرضه لمخاطر صحية وإصابته بالأمراض المزمنة فى سن الطفولة تنجم عن أسباب متعددة .
أسباب زيادة الوزن عند الأطفال:
نستعرض اهم أسباب زيادة الوزن عند الأطفال وفقا لموقع Science direct:
١- عادات غذائية غير صحية:
يرتبط النظام الغذائي غير المتوازن والعادات الغذائية الخاطئة بشكل كبير بحدوث السمنة، خاصةً أن الأطفال يميلون لتناول الأطعمة غير الصحية وعلى رأسها الحلوى والأطعمة المقلية والوجبات السريعة، والمشروبات الغازية.
٢- قلة النشاط البدني:
يميل الأطفال إلى الجلوس أمام شاشات الهاتف بدلًا من التحرك واللعب مع أقرانهم، أي أنهم يحرقون سعرات حرارية أقل، الأمر الذي انعكس على تزايد معدلات السمنة لديهم.
٣- الجينات الوراثية:
ترتبط بعض الجينات بحدوث السمنة وزيادة الوزن، إذ تغير من قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، وتؤثر أيضًا في كيفية تخزين الدهون بشكل يسبب السمنة.
٤- قصور الغدة الدرقية:
هو اضطراب يحدث نتيجة الإفراط في إنتاج هرمون الكورتيزول ويصاحبه تراكم الدهون في البطن والكتفين والرقبة بالإضافة لمقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني.
٥- الطعام غير الصحي :
عدم تناول الطفل للطعام الصحي وكثرة استهلاكه للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية المرتفعة مثل رقائق البطاطس والوجبات السريعة.
٦- مصنعات اللحوم
الإكثار من تناول مصنعات اللحوم مثل اللانشون والسوسيس والبرجر وغيرها حيث تكون غنية بالأملاح.