6 عادات كارثية تسبب مشكلة خطيرة عند الأطفال .. انتبهوا لها

يصاب عدد كبير من الأطفال بالسمنة ، لأنهم يحصلون على سعرات حرارية من الطعام أكثر من حاجة الجسم، ومع نمط الحياة الخامل، تتحول الطاقة غير المستخدمة إلى دهون في الجسم .

وتعني زيادة وزن الطفل عن المعدل الصحي، وبمرور الوقت تُعرِّض الأطفال لخطر المشاكل الصحية ، وتنتهي بإصابته بالسمنة وتعرضه لمخاطر صحية وإصابته بالأمراض المزمنة فى سن الطفولة تنجم عن أسباب متعددة .



أسباب زيادة الوزن عند الأطفال:

نستعرض اهم أسباب زيادة الوزن عند الأطفال وفقا لموقع Science direct:

١- عادات غذائية غير صحية:

يرتبط النظام الغذائي غير المتوازن والعادات الغذائية الخاطئة بشكل كبير بحدوث السمنة، خاصةً أن الأطفال يميلون لتناول الأطعمة غير الصحية وعلى رأسها الحلوى والأطعمة المقلية والوجبات السريعة، والمشروبات الغازية.

٢- قلة النشاط البدني:

يميل الأطفال إلى الجلوس أمام شاشات الهاتف بدلًا من التحرك واللعب مع أقرانهم، أي أنهم يحرقون سعرات حرارية أقل، الأمر الذي انعكس على تزايد معدلات السمنة لديهم.



٣- الجينات الوراثية:

ترتبط بعض الجينات بحدوث السمنة وزيادة الوزن، إذ تغير من قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، وتؤثر أيضًا في كيفية تخزين الدهون بشكل يسبب السمنة.



٤- قصور الغدة الدرقية:

هو اضطراب يحدث نتيجة الإفراط في إنتاج هرمون الكورتيزول ويصاحبه تراكم الدهون في البطن والكتفين والرقبة بالإضافة لمقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني.

٥- الطعام غير الصحي :

عدم تناول الطفل للطعام الصحي وكثرة استهلاكه للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية المرتفعة مثل رقائق البطاطس والوجبات السريعة.

٦- مصنعات اللحوم

الإكثار من تناول مصنعات اللحوم مثل اللانشون والسوسيس والبرجر وغيرها حيث تكون غنية بالأملاح.