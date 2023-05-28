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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 عادات كارثية تسبب مشكلة خطيرة عند الأطفال .. انتبهوا لها

سمنة الاطفال
سمنة الاطفال

يصاب عدد كبير من الأطفال بالسمنة ، لأنهم يحصلون على سعرات حرارية من الطعام أكثر من حاجة الجسم، ومع نمط الحياة الخامل، تتحول الطاقة غير المستخدمة إلى دهون في الجسم .

وتعني زيادة وزن الطفل عن المعدل الصحي، وبمرور الوقت تُعرِّض الأطفال لخطر المشاكل الصحية ، وتنتهي بإصابته بالسمنة وتعرضه لمخاطر صحية وإصابته بالأمراض المزمنة فى سن الطفولة تنجم عن أسباب متعددة .

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أسباب زيادة الوزن عند الأطفال:

نستعرض اهم أسباب زيادة الوزن عند الأطفال وفقا لموقع Science direct:
١- عادات غذائية غير صحية:

يرتبط النظام الغذائي غير المتوازن والعادات الغذائية الخاطئة بشكل كبير بحدوث السمنة، خاصةً أن الأطفال يميلون لتناول الأطعمة غير الصحية وعلى رأسها الحلوى والأطعمة المقلية والوجبات السريعة، والمشروبات الغازية.

٢- قلة النشاط البدني:

يميل الأطفال إلى الجلوس أمام شاشات الهاتف بدلًا من التحرك واللعب مع أقرانهم، أي أنهم يحرقون سعرات حرارية أقل، الأمر الذي انعكس على تزايد معدلات السمنة لديهم.


٣- الجينات الوراثية:

ترتبط بعض الجينات بحدوث السمنة وزيادة الوزن، إذ تغير من قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، وتؤثر أيضًا في كيفية تخزين الدهون بشكل يسبب السمنة.


٤- قصور الغدة الدرقية:

هو اضطراب يحدث نتيجة الإفراط في إنتاج هرمون الكورتيزول ويصاحبه تراكم الدهون في البطن والكتفين والرقبة بالإضافة لمقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني.

٥- الطعام غير الصحي :

عدم تناول الطفل للطعام الصحي وكثرة استهلاكه للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية المرتفعة مثل رقائق البطاطس والوجبات السريعة.

٦- مصنعات اللحوم 
الإكثار من تناول مصنعات اللحوم مثل اللانشون والسوسيس والبرجر وغيرها حيث تكون غنية بالأملاح.

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