القصة الكاملة لأزمة حورية فرغلي ونزار الفارس

تصدرت الفنانة حورية فرغلي، والمذيع نزار الفارس، مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وأصبحا حديث السوشيال ميديا، بعد إعلان خطبتهما، الأمر الذي نفته حورية، نستعر القصة الكاملة من خلال التقرير التالي:

علقت الفنانة حورية فرغلي على الجدل الذي أثاره المذيع العراقي نزار الفارس، بعد إعلان خطبتهما سويًا، وإعلان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة الماضية.

وقالت حورية فرغلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”:أنا نفسيًا مش كويسة، وحاسة أني عايشة في كابوس من أول امبارح مش حاسة أني عايشة في دنيا حاسة أني في غابة، وده مذيع بقاله أسبوعين بيحاول يعمل معايا لقاء وقالي أنه عراقي، أنا كنت شفت لقائه مع رانيا يوسف مرة، قولتله أوك، قولنا نصور في البيت وأنا قولت أوك وساكنة قدام نادي الجزيرة والمنظر حلو، وأنا قولت ده كله بيصوروا وضيف عندي في البيت.

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واستكملت حورية فرغلي حديثها قائلة: أولاً الأسئلة اللي جاي يسألهالي أنا مستغربة أنه بيسألها تاني ، وهو جاي عنده خطة معينة جاي مرتب لها، وبعد ما خلصنا سألني بتحبي ماجد المهندس وأنا قولتله عادي معرفوش أوي، فقالي هسمعك أغنية وطلب مني أتصور وأرقص معاه، وكل اللي حواليه بيلموا المعدات والكاميرات، ومعرفش مين بيصور، ومرضتش أكسفه ولكن قولتله مش هيبقى حلو أنا طويلة ولابسة كعب وهيبقى منظري مش حلو.

وأضافت حورية فرغي معبرة عن حزنها الشديد لما تعرضت له: ليه مكنتش صريح معايا؟ ازاي حد يقابل حد بعد خمس دقايق يقوله عايز تتجوزه؟ هو عشان أنا عندي مشكلة في مناخيري يبقى غلبانة بقى ويحصل فيا كدا؟.. هو سألني وقالي أنتي متجوزة قلتله لأ أنا سنجل بقالي فترة كبيرة ، ومش فاكرة الكلام ده كان جوه الحلقة ولا براها؟.

ونفت الفنانة حورية فرغلي ما تردد حول اتفاقها مع المذيع العراقي لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق خطبتهما: أكيد مش متفقة معاه على تريند يعني هوأنا اللي رحت له العراق؟؟ واتفقت على اللقاء وبعدين أنا مش محتاجة، كان مريب وهو من أول ما دخل كان غريب وبيصور كتير، ومعنديش أي مشكلة الحلقة تنزل، عشان الناس هتعرف كده متفقة معاه ولا لأ.

برنامج “ملفات” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة “هي” يوميًا من الأحد إلى الأربعاء وتناقش خلاله العديد من القضايا المطروحة على الساحة، وتستضيف خلاله عددًا من نجوم الفن والرياضة.



ردت شيرين أكمل مديرة أعمال الفنانة حورية فرغلي السابقة، على اتهامات حورية لها بسرقة صفحاتها على السوشيال ميديا.

وقالت شيرين أكمل: حسابات حورية فرغلي كانت مع مديرة أعمالها السابقة رباب، وبناء على طلب حورية طلبت مني إدارة أعمالها وصفحاتها على السوشيال ميديا، ووافقت.

مديرة أعمال الفنانة حورية فرغلي: أنا وافقت أمضي مكان حورية لأتمكن من استرداد صفحاتها وإدارتها



وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc أن رباب مديرة الاعمال السابقة طلبت تسليمي صفحات حورية فرغلي وكلمة السرمقابل ان يدفع لها مبلغ 200 الف جنية، وأنا وافقت ان امضي مكان حورية لا تمكن من استرداد صفحاتها وإدارتها، ومضيت كادارة اعمال وهذا واجبي، لكن لا يصح ان اتضرر ويطلب مني هذا المبلغ.



وأوضحت "أكمل" انا اعمل في مجال الميديا منذ 20 عام، واعرف كثير جدا من الفنانين ولكني لا اقبل ادارة اعمال اياً منهم، الا اني وافقت على التعاون مع حورية لانها صديقتي وحبيبتي وكنت ارغب في مساعدتها، ووقت امضاء العقد لم اطلب منها اي مبالغ مالية، وقولت لها تحت المبلغ الذي يتناسب معها، وهي وضعته بخط ايديها.

مديرة أعمال الفنانة حورية فرغلي: حورية طلبت فسخ العقد وعدم نشر اي اخبار على صفحاتها



وأشارت إلى أنها استلمت صفحات حورية وبها ما يقرب من 2 مليون متابع، وتمكنت في فترة وجيزة من ان تصل بها الي 6 مليون متابع، لافته الا أن حورية طلبت فسخ العقد وعدم نشر اي اخبار على صفحاتها، وبالفعل نفذت طلبها ولم انشر على صفحاتها اي اخبار، ولم اطلب منها اي مستحقات مالية نظير ظهورها في مسلسل اذاعي، وبرنامج تلفزيوني، ولن اطلب من حورية اي مبالغ لمعرفتي بظروفها ولاني اعاملها كأخت وصديقة.



وقالت شيرين أنا اتصدمت من تصريحات حورية فأنا وهي على تواصل وتعلم اني في دبي منذ عام، ومفيش انفصال بينا، انا جاهزة فورا اسلم الصفحات لكن بشرط ان استلم العقد الذي مضيت عليه نيابة عنها من مديرة اعمالها الاسبق.

قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إن "اختيار حورية فرغلي لتصوير حلقة ضمن برنامجه كان على سبيل الصدفة"، مؤكدا على احترمه للفنانة حورية فرغلي وتقديرها لكن ما حدث منها في حقي لا يجوز.

وقال نزار الفارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تفاصيل، عبر فضائية ”صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل” أن “حورية فرغلي قالت انا محدش اتقدملي خالص بعد الحادثة فقولتلها تقبلي أكون خطيبك فقالت موافقة، مؤكدا أن خطوبته من حورية فرغلي كانت على سبيل الهزار”.

كشفت ريهام سعيد في برنامجها “صبايا الشمس”، عن خطوبة حورية فرغلي والمذيع العراقي نزار الفارس، ونشرت صورًا ومقطع فيديو حصريًا للاحتفال.

وشارك حساب قناة الشمس على فيسبوك، مقطع فيديو من برنامج "صبايا الشمس" الذي تقدمه ريهام سعيد، حيث شاركت في برنامجها ستوريهات نزار وحورية، وباركت لهما: "أنا ماعرفش ايه اللي جمّع الشرق على الغرب، لكن نفسي يكون لنا لقاء معكم ونحتفل بخطبتكم وعقد قرانكم".

وظهر نزار الفارس، في الفيديو وهو يتحدث مع حورية فرغلي، ويخبرها بأنه يغير بشدة، ويطلب منها التوقف عن القيام بالعديد من الأشياء بعد خطبتهما.

كذب الإعلامي العراقي نزار الفارس ما قالته الفنانة المصرية حورية فرغلي، بشأن أنه قام بتصويرها دون علمها، أثناء رقصهما بشكل رومانسي بعد أن طلب خطبتها.

وصرح نزار الفارس لموقع "صدى البلد"، أن ما قالته الفنانة حورية فرغلي عنه بعد إعلان خطبتهما، ليس صحيحا بالمرة وادعاءات غير حقيقية، لافتا إلى أن برومو حلقة برنامجه سيثبت عكس ما ادعته حوله.

وأكد أن حورية فرغلي كانت على علم بكل ما يحدث، وأن كاميرات البرنامج تصور رقصتهما والتي ستذاع في البرنامج، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثبت ويكذب ما قالته حورية فرغلي خلال تصريحاتها التليفزيونية والصحفية.

وأضاف نزار الفارس، أنه عرض عليها خطبتها، بعد أن صرحت له أنها تشعر بالوحدة وأنه لا يوجد أحد في حياتها وهذا الأمر يسبب لها الاكتئاب.

وأشار نزار الفارس خلال تصريحه، إلى أنه لم يفعل هذا الأمر بغرض التريند كما ادعت الفنانة المصرية، وما يؤكد ذلك امتناعه عن إجراء أي حوارات صحفية أو تليفزيونية.

وكان الإعلامي نزار الفارس أعلن خطبته على الفنانة حورية فرغلي، إلا أنها كذبت هذا الأمر ونفت خطبتها من الإعلامي العراقي، بعد ظهورها وهما يرقصان برومانسية.

فيما نشبت أزمة بين حورية فرغلي ونزار الفارس، بعد نفي حورية ما أعلنه نزار الفارس، بشأن خطبتهما التي أكد أنها مثبتة بحلقة برنامجه التليفزيوني.