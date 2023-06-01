يعادل زراعة 14 مليون شجرة.. الصين تبدأ تدشين مشروع عملاق| التفاصيل الكاملة

تحاول الصين تدشين مشروعات ضخمة في مجال النفط البحري، حيث أعلنت عن أول مشروع لتخزين الكربون بملايين الأطنان.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن المشروع يهدف لتخزين إجمالي أكثر من 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (CO2)، ما يُعادل زراعة ما يقرب من 14 مليون شجرة.

ويخدم منصة أنبينغ 15-1 للنفط على بعد 200 كلم جنوب غربي شنتشن، حيث يلتقط ويعالج ثاني أكسيد الكربون الناتج من حقول النفط ومن ثم يضخه في هيكل جيولوجي على شكل قبة بعمق حوالى 800 متر تحت قاع البحر وحوالى 3 كلم من المنصة».

وعلى أساس هذا المشروع، بدأت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري أول مشروع لاحتجاز وتخزين الكربون في الصين بسعة 10 ملايين طن في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، حيث سيلتقط ثاني أكسيد الكربون المنبعث في خليج دايا ويشحنه إلى منطقة بحر حوض نهر اللؤلؤ للتخزين.