فتاة «الدقي» تروي تفاصيل واقعة التحرش بها: اتصدمت وأغمى عليا

روت نيرة طه، صاحبة ورشة خياطة، تفاصيل تعرضها للتحرش بالدقي، قائلة : إنها تمتلك ورشة للخياطة في منطقة الدقي وفوجئت بشابين من المنطقة يعرضان عليها المساعدة لنقل معدات الخياطة للورشة.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، بعد ما ساعدوني في ولد منهم اسمه مازن اتحرش بيا واتهجم عليا في شهر رمضان وأغمى عليا ، اتصدمت فيهم كنت فاكرة إنهم جدعان وبيساعدوني".

تابعت، حاول كذا مرة معايا وأنا تصديت له وطلب مني إقامة علاقة غير شرعية ورفضت، وقررت أركب كاميرات مراقبة عند الورشة وكانوا بيقطعوا عليا الطريق".