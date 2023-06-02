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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: حسين وتاو مصدر خطورة الأهلي أمام الوداد المغربي

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن يوسف مطيع حارس مرمى الوداد المغربي من أسباب وصول فريقه لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تألق في مواجهة سيمبا ثم صن داونز، ويمتلك ثقة كبيرة في قدراته ويحظى أيضا بثقة زملائه.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "يحيى عطية الله ويحيى جبران ومحمد أوناجم والمدافع زولا من العناصر المميزة، فريق الوداد لديهم روح جيدة، ولكن الأهلي لو سجل الهدف الأول مبكرًا سيكون له اليد العليا طوال اللقاء".

 

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وأضاف: "إقامة لقاء الإياب في ملعب محمد الخامس بالمغرب يعطي ميزة للوداد، وبالتالي الأهلي لابد أن يحسم الفوز من هنا".

وواصل: "يجب استغلال سرعات بيرسي تاو، والتمرير له بشكل سريع واللعب في المساحات خلف الظهير الدفاعي، وكذلك الأمر مع حسين الشحات، مع ضرورة أن يكون ظهيري الأهلي في هذه المباراة لهم انطلاقات جيدة ولعب الكرات العرضية بشكل دقيق، وحسين الشحات وعلي معلول يقدمان مستوى جيد وهناك تفاهم كبير بينهما في الفترة الأخيرة، وحسين وتاو مصدر خطورة كبيرة للأهلي أمام الوداد".

وأكمل: "استاد القاهرة لديه ميزة كبيرة في المساحات وهو ما يمنح الأهلي نقطة تفوق في المباراة، ولابد أن يضغط الأهلي من البداية في وجود كهربا وبيرسي تاو والشحات، ولابد أن يقوم ثلاثي الوسط بأدوارهم، خصوصا حمدي فتحي أو السولية في التكملة الهجومية، بينما مروان وديانج لديهم دور دفاعي كبير، وكهربا سيكون له دور كبير في صناعة الفارق من الناحية الهجومية خلال اللقاء".

وأتم: "يجب على لاعبي الأهلي مساعدة حسين الشحات وتاو بتمريرات جيدة من أجل اختراق وضرب دفاعات الوداد، خصوصا في ظل قدراتهم في المراوغة والتمرير الجيد".

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