العاصفة مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا يرصد مؤشرات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن ذروة التقلبات الجوية مستمرة اليوم الجمعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بسبب المنخفض الجوي الموجود في الصحراء الغربية والكتل الهوائية الجنوبية.



ونوه التقرير إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 40 درجة مئوية، فضلا عن أجواء شديدة الحرارة نهارا معتدلة خلال فترات الليل.

وحذر الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة الذي يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية إلى الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وفي ذات السياق، كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت الدكتورة منار غانم مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة ”، المُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية ”،: “لا يزال هناك فرص لتكون العاصفة الترابية خلال الساعات المقبلة وغدا الجمعة، ولكنها لن تكون بنفس كثافة الثالثة عصر اليوم”.

وأضاف: “التقلبات الجوية الحالية بسبب وجود منخفض خماسيني، ونوهت عنه هيئة الأرصاد الجوية منذ يومين، وقالت إن يومي الخميس والجمعة ستكون الأجواء فيهما مختلفة، وستشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونشاط للأتربة وسقوط أمطار".

