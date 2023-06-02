مطار مرسى علم يستقبل 120 رحلة طيران تقل 25 ألف سائح

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 120 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.



كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 120 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة وذلك الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وأن فرق العلاقات العامة بالمطار تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.



و أشار عثمان إلى استعدادت الفنادق لاستقبال ما يقرب من 25 الف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج و سلوفاكيا والنمسا، مؤكدا أن شواطئ مرسي علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب في عدد من الدول الأوروبية.