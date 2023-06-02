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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد من طلاب "إعلام أكتوبر" يزور مدينة المنصورة الجديدة

طلاب كلية إعلام بمدينة
طلاب كلية إعلام بمدينة المنصورة الجديدة

استقبل المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز  تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وفدا من طلاب كلية الإعلام، الفرقة الرابعة، بجامعة 6 أكتوبر، وذلك ضمن المساهمة في إعداد مشروع التخرج لطلبة كلية الإعلام المتمثل في حملة إعلامية تحت شعار ( المنصورة الجديدة - عيش حياة فريدة )، للتعريف بالمدينة الجديدة.

وخلال الزيارة اصطحب المهندس ياسر كحله، نائب رئيس جهاز المدينة، الطلاب في جولتهم للتعرف على أهم المشروعات القومية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى واحدة من أهم مدن الجيل الرابع، التى تعتمد على شبكة مرافق ذكية، وتستند في تصميمها على بنية رقمية موحدة ، وذلك في إطار التطبيق العملي لشعار الحملة الإعلامية.

كما اطلع الطلاب في جولتهم على المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ومنها  جامعة المنصورة الجديدة ومشروعات الإسكان المختلفة  ( الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي - سكن مصر – JANNA - الفيلات)، كما تفقدوا أيضا مشروعات مبانى الخدمات والتى تشمل ( المدارس، المركز الطبى، الأسواق التجارية، والمساجد، والكنيسة).



وأشار المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس الجهاز، إلى أن الطلاب استمعوا إلى شرح تفصيلي حول المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بالمدينة، وخطط التنمية بها، حيث أشادوا بالجهد المبذول لما رأوه من حجم الإنجاز في ظل الجمهورية الجديدة تحت قياده  الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

 

المنصورة الجديدة طلاب كلية الإعلام مشروع التخرج جامعة 6 اكتوبر المشروعات

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