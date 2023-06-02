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أستاذ علم نفس: خطوات بسيطة تكسب بها أولادك

هشام رامي أستاذ علم
هشام رامي أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس

قال الدكتور هشام رامي أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، إن الأسرة لا ينبغي عليها أن تفرض قواعد وقوانين  في التعامل مع الأبناء ولكن كل هذا يتلخص في الإتفاق مع الأبناء على خطوات بسيطة يجب أتباعها، لكسب الأبناء.

وأكد "رامي" خلال لقائه ببرنامج " ٨ الصبح " المذاع على فضائية " الدي أم سي" إن الإتفاق مع الأبناء على وضع قواعد مرنة  بين الآباء والأبناء بشرط وجود المرونة في اتخاذ القرارات والتعامل مع ألابناء، فهي ليست  قوانين صارمة، فأحد المشكلات التي تواجه الأبناء مع الأباء خاصة في مرحلة المراهقة ميعاد الاتفاق على الذهاب والعودة إلى المنزل وخلافات على من هم الأصدقاء اللذين يجب مصاحبتهم، مؤكدا على ضرورة وضع الأباء للخطوط الحمراء مع أبنائهم التي لا يجب تخطيها، ووضع مواعيد محددة بالاتفاق على عودة الأبناء إلى المنزل ماعدا الاستثناءات.

ونصح، أستاذ الطب النفسي، أن الآباء والأمهات يجب أن يتزودوا بعمليات وعي وفن في التعامل مع أبنائهم وفي نفس الوقت حماية الأبناء من أي خطورة تتم خارج المنزل، لذلك يجب أن يشعر الآباء أبنائهم بتقبلهم وحبهم لأولادهم عن طريق دعمهم بالعبارات التي تقوي من معنويات الأبناء.

متي يشعر الأبناء بالثقة في النفس؟

وأوضح ، يجب أن نشعرهم بقيمة أنفسهم حتي يكتسبوا ثقة قوية بالذات ويشعر بقيمته وبالتالي يبتعد عن كل ما هو سيئ ويبتعد عن كل ما يضره، ونوه إلى إن الأبناء في مرحلة المراهقة إذا بدر منهم  تصرفات خاطئة لا ينبغي معاقبتهم بعبارات واللفاظ سيئة وعدم توجيه اللوم والعتاب السيئ بل  يقال " انت شخص كويس أحنا مستخسرينك تعمل حاجه غلط أحنا مستخسرينك في الغلط".

هشام رامي الأبناء خطوات بسيطة مرحلة المراهقة عنويات الأبناء أستاذ الطب النفسى يكتسبوا ثقة قوية

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