روشتة الثانوية العامة| خبير تعليم يقدم نصائح للطلاب والأهالي قبل الامتحانات

قدم الدكتور عاصم حجازي – أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، نصائح مهمة للأسرة والطالب والسادة الملاحظين في أثناء الامتحانات ، بمناسبة اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2023.

حيث قال الدكتور عاصم حجازي – أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة عبر جروب حوار مجتمعي تربوي على تطبيق واتس اب أنه بالنسبة لنصائحي للأسرة قبل امتحانات الثانوية العامة 2023 تتمثل في :

تهيئة المكان المناسب للطالب للمذاكرة على أن يكون بعيدا عن الضوضاء وجيد التهوية ومعتدل الحرارة مع توفير نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن.

لا مانع من الاستعانة بخبير تغذية لوضع برنامج غذائي يساعد على تنشيط الذهن والحفاظ على نشاط الطالب , أو الابتعاد عن الأكل الدسم والوجبات الجاهزة ، مع توزيع فترات الأكل على ست مرات وليس على ثلاثة كما هو معتاد ، وتوفير العصائر الطازجة للطالب باستمرار أثناء المذاكرة.

الابتعاد تماما عن الخلافات الأسرية والمشاكل من أي نوع والحفاظ التام على الهدوء والاستقرار النفسي والاتزان الانفعالي والبعد عن النقاشات الحادة والصوت المرتفع وعن كل ما يثير الغضب والتوتر أثناء فترة الامتحانات ، مع الحرص التام على عدم ظهور أي دلائل على وجود حالة من الغضب أو الحزن أو التوتر ولو حتى في لغة الجسد.

المشاركة الوجدانية للطالب بمعنى أن تتفهم الأسرة مشاعر الطالب وأن تسعى دائما لتهدئته وطمأنته وينصح في أيام الامتحانات أن يقوم أفراد الأسرة بممارسة نشاط القراءة لكي لا يشعر الطالب بأنه الوحيد الذي يجلس أمام الكتاب بالساعات والحرص من قبل الأسرة على تقليل الزيارات والخروج في أثناء فترة الامتحانات.



تقديم الحب والاهتمام غير المشروط للطالب , وعدم ربط الحب والاهتمام بالحصول على درجات معينة أو الالتحاق بكلية معينة وعدم المبالغة في التوقعات من الطالب والتأكيد على أن المطلوب منه بذل أقصى جهد يستطيعه وفي النهاية ستكون الأسرة راضية باي نتيجة سيحصل عليها الطالب وجعل معيار الرضا هو بذل أقصى جهد ممكن في المذاكرة وليس دخول كلية بعينها.



عدم توجيه أي لوم للطالب عند عودته من الامتحان والابتعاد تماما عن مراجعة الامتحان معه وحثه على أخذ قسط كاف من الراحة وعدم الالتفات للمادة السابقة مطلقا والتركيز على البدء بنشاط في مذاكرة المادة التالية.



الابتعاد تماما عن عقد المقارنات بين الطالب وغيره من الطلاب والتركيز بدلا من ذلك على قدراته وطموحاته هو وما يستطيع تحقيقه وفقا لهذه القدرات.



تجنب الحديث السلبي عن الامتحانات والمدرسة والتعليم بأي شكل من الأشكال وبث روح التفاؤل والطموح في نفس الطالب وتذكيره دائما بأهدافه وبإنجازاته التي حققها ومساعدته في وضع خطوات محددة لتحقيق ما لم يتم تحقيقه بعد من إنجازات.



وأضاف الدكتور عاصم حجازي – أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة أنه بالنسبة لنصائحي للطلاب تتمثل في :

اجعل كل مادة من المواد هدفك الوحيد عند مذاكرتها ولا تفكر في غيرها إلا بعد إتمام مذاكرتها حتى لا يتشتت انتباهك وبعد الانتهاء من مذاكرتها بشكل جيد لا تهمل المراجعة أبدا فالمراجعة لابد وان تكون بدقة وعمق كما هو الحال في المذاكرة فلا تتعجل في المراجعة وراجع بأكثر من طريقة .

استخدم أكبر قدر ممكن من الحواس عند المذاكرة والمراجعة واكتب بيدك وارسم صورا واستخدم الألوان الفوسفورية لتحديد النقاط الهامة .

ابتعد تماما عن السوشيال ميديا فهي بيئة خصبة لنشر الشائعات والرسائل السلبية التي تثير الضغوط لديك وتؤثر على تركيزك فضلا عن أنها مضيعة للوقت ومستهلكة للجهد والتركيز بشكل كبير.

اهتم جيدا بالتغذية والرياضة الخفيفة والنوم العميق فجميعها ضرورية لكي يقوم المخ بوظائفه بشكل جيد , وتأكد أن السهر لفترات طويلة وإهمال النوم والتغذية وإهمال الحركة سيؤدي إلى نتائج سلبية ويؤثر على تركيزك وانتباهك بشكل سلبي.