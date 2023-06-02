ناقد رياضي: لا يوجد تصريح رسمي من محمد صلاح بمغادرة ليفربول

قال ياسر الشنواني المحلل الرياضي، إن محمد صلاح يكمل في ليفربول لأنه يمتلك عقدا مع ليفربول يمتد لعام ٢٠٢٥ بصرف النظر عن الموسم السيئ الذي مر به ليفربول للحصول بالخسارة في بطولات كثيرة، وهذا غير مرضى للكابتن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لأن هدفه هو تحطيم الأرقام والأهداف، وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن محمد صلاح مستمر في قيادة تشكيل ليفربول في الموسم الجديد 2023-2024.

محمد صلاح مستمر في قيادة تشكيل ليفربول في الموسم الجديد 2023-2024

وأكد " الشنواني" خلال مداخله هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي" تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن أنه ولأول مرة صلاح يعلن أنه يشعر بالإحباط، مؤكدا أن الأندية عندما تشتري لاعبين في النهاية يصل بها الحال إلى بيعهم، لأن هذه العملية تكون "بيزنيس" ولكن لايوجد تصريح بأنتقال محمد صلاح من ليفربول نهائيا حتى الأن.

وأوضح، الناقد الرياضي أن محمد صلاح يكون دائما في الصدارة أمام اللاعبين الأفارقة، لانه لا أحد أستطاع من قبل تحقيق ما أستطاع محمد صلاح تحقيقه من أهداف رائعة.