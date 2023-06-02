أعاصير مدمرة تضرب الصين ومقتل 13 شخصا وإصابة أخرين.. فيديو

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن أعاصير مدمرة تجتاح الصين، حيث حملت معها في الجو قطعا معدنية وخشبية، تلك الأعاصير الضخمة القوية التي أجتاحت مناطق عدة في شمال شرق الصين.

وتسببت الأعاصير في إصابة ١٣ شخصا وألحقت أضرارا كبيرة في الممتلكات والمنازل ودمرت عشرات الهكتارت من الأراضي الزراعية.

ووفقا لإدارة المقاطعة لياونبنغ، فإنه وفقا للتقيم الجاري بعد الكارثة من السلطات المحلية، تسببت الأعاصير بإصابة ١٣ شخصا وألحقت أضرارا بأكثر من 100منزل، وما يقرب من ٣٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية بالمنطقة.

الأعاصير نجمت إثر تقلبات حرارية مفاجئة بالطقس

قالت السلطات إن الأعاصير نجمت إثر تقلبات حرارية مفاجئة بالطقس، بينما بدأت طواقم عدة من مختلف القطاعات بتنفيذ أعمال الإغاثة التي تعلن في البلاد عادة بعد حدوث كوارث طبيعية.