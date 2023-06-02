وفاء عامر تكشف مفاجأة عن شقيقتها أيتن وتبكي مع ياسمين عز.. فيديو

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر، وتحدثت عن تعرضها لـ الشائعات، ومشكلتها مع الفنانة منة فضالي، وبكت أثناء الحديث عن حبها لـ زوجها.

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز الأخبار:

وفاء عامر تبكي على الهواء بسبب حبها لـ زوجها.. فيديو

بكت الفنانة وفاء عامر، أثناء الحديث عن حب زوجها لها، قائلا :" بزعل لما بغيب عنه وأنا موحشوش".

وأضافت وفاء عامر :" لازم يقولى وحشتيني، ولما يتأخر عليا في شوفتي لازم يقولي بحبك".

وطالبت ياسمين عز بتوجيه الكاميرا على وفاء، أثناء تأثرها قائلة للمخرج :" هات الكاميرا على وفاء مش عليا".

وفاء عامر تفجر مفاجأة خاصة بـ آيتن عامر.. فيديو



كشفت الفنانة وفاء عامر، أنها تعرضت لـ شائعات كثيرة منها أن شقيقتها الفنانة آيتن عامر، ابنتها، معلقة :" أنا كنت فى ثانوية عامة و الكمبيوتر ظهر.. يعني مفيش تزوير".

وأكدت وفاء عامر، أنها لا تحب أن يتحدث أحد عن غيره، ولكن هناك عدد قليل يتحدث عنها، ولكن العدد الأكبر يحبها.

وفاء عامر تكشف سر نجاح زواجها على مدار الـ 22 عامًا





كشفت الفنانة وفاء عامر، أنها متزوجة منذ 22 عامًا، مؤكدة أن كلمة السر فى استمرار زواجها طوال هذه الفترة :" محدش يعرف عني حاجة".

وأضافت وفاء عامر، :" الحياة ليست وردية، وهناك مشكلات في جميع المنازل، وأنها طوال الوقت تعمل على أن تكون المشكلة بينها وبين زوجها فقط".



وأكدت وفاء عامر، أن نجلها لم يعلم أي مشكلة بينها وبين زوجها، فالمشكلات بين الأزواج يجب أن تحل فى غرفة مغلقة.



ولفتت إلى أن أى مشكلة عندما تخرج بين الزوج و الزوجة، تكون أكبر، ومن يدخل أن يحل، يسبب مشكلات.



وفاء عامر لمنة فضالي: لا أحد يستطيع استبعادي من أي عمل.. فيديو





أكدت الفنانة وفاء عامر، أن الفنانة منة فضالي، لم تمنعها من المشاركة فى أحد المسلسلات، معلقة لا أحد يستطيع استبعادي من أي عمل.



وأضافت وفاء عامر: "أنها تسمع هذا الكلام لأول مرة.. محدش يقدر يستبعدني غير ربنا سبحانه وتعالى والشغل رزق، وحتى لو فيه وقيعة وأنا زعلانة معاكي هل من الشرف إني أستبعدك، يعني لو الكلام ده عليا أنا فهل ده من الشرف والأمانة والدين، بالعكس المفروض ما استبعدش حد وأساعده".



وتابعت وفاء عامر: "هو كلام منة فضالي في أحد البرامج كان عليا.. الكلام ده غريب.. أنا شكرت فيها بدورها في جعفر العمدة".



وأشارت إلى أن خلافها كان مع منة كان في مسلسل الملك فاروق، وهناك بعض الكلام وصل لـ المخرج، وحدث بعض الخلافات.