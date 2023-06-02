وفاء عامر لمنة فضالي: لا أحد يستطيع استبعادي من أي عمل.. فيديو

أكدت الفنانة وفاء عامر، أن الفنانة منة فضالي، لم تمنعها من المشاركة فى أحد المسلسلات، معلقة لا أحد يستطيع استبعادي من أي عمل.



وأضافت وفاء عامر خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر: "أنها تسمع هذا الكلام لأول مرة.. محدش يقدر يستبعدني غير ربنا سبحانه وتعالى والشغل رزق، وحتى لو فيه وقيعة وأنا زعلانة معاكي هل من الشرف إني أستبعدك، يعني لو الكلام ده عليا أنا فهل ده من الشرف والأمانة والدين، بالعكس المفروض ما استبعدش حد وأساعده".



وتابعت وفاء عامر: "هو كلام منة فضالي في أحد البرامج كان عليا.. الكلام ده غريب.. أنا شكرت فيها بدورها في جعفر العمدة".



وأشارت إلى أن خلافها كان مع منة كان في مسلسل الملك فاروق، وهناك بعض الكلام وصل لـ المخرج، وحدث بعض الخلافات.

وتابعت :" لو منة تقصدني تقول.. وأنا عارفة أنها لا تستطيع.. وعشان أرد عليها".

