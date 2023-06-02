عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء عامر لمنة فضالي: لا أحد يستطيع استبعادي من أي عمل.. فيديو

وفاء عامر
وفاء عامر

 أكدت الفنانة وفاء عامر، أن الفنانة منة فضالي، لم تمنعها من المشاركة فى أحد المسلسلات، معلقة لا أحد يستطيع استبعادي من أي عمل.

txt

وفاء عامر تكشف سر نجاح زواجها على مدار الـ 22 عامًا

txt

وفاء عامر تفجر مفاجأة خاصة بـ آيتن عامر.. فيديو


وأضافت وفاء عامر خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر: "أنها تسمع هذا الكلام لأول مرة.. محدش يقدر يستبعدني غير ربنا سبحانه وتعالى والشغل رزق، وحتى لو فيه وقيعة وأنا زعلانة معاكي هل من الشرف إني أستبعدك، يعني لو الكلام ده عليا أنا فهل ده من الشرف والأمانة والدين، بالعكس المفروض ما استبعدش حد وأساعده".


وتابعت وفاء عامر: "هو كلام منة فضالي في أحد البرامج كان عليا.. الكلام ده غريب.. أنا شكرت فيها بدورها في جعفر العمدة".


وأشارت إلى أن خلافها كان مع منة كان في مسلسل الملك فاروق، وهناك بعض الكلام وصل لـ المخرج، وحدث بعض الخلافات.

وتابعت :" لو منة تقصدني تقول.. وأنا عارفة أنها لا تستطيع.. وعشان أرد عليها".
 

وفاء عامر الفنانة وفاء عامر الفنانة منه فضالى منة فضالي الاعلامية ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

أخبار الرياضة .. كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار وإيقاف نهائي للقيد العقوبة ...قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

ترشيحاتنا

الجمعة الثانية من ذي القعدة.. احترام الكبير موضوع الخطبة وافتتاح 8 مساجد

دعاء المطر المستجاب .. 5 كلمات من السُنة لا يرد قائلها أبدا

رونالدو يحسم الجدل حول مصيره مع النصر السعودي

كوريا الجنوبية تسجل أقل من 20 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا

وفاء عامر لمنة فضالي: لا أحد يستطيع استبعادي من أي عمل.. فيديو

20 مليون جنيه لتجديد قصر العيني الفرنساوي ضمن مشروع جامعة القاهرة للتطوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

طريقة عمل مسخن رول في البيت.. أحلى من المحلات

سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ