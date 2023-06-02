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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى تنكسر الموجة الحارة؟.. مفاجآت غير متوقعة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس على مدار الساعات المقبلة، كما كشفت عن موعد انكسار الموجة الحارة وانتهاء العاصفة الترابية، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال السطور التالية:

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة والمصحوب بـ نشاط في حركة الرياح؛ والذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة، موضحة أن سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة هو التأثر بكتل هوائية جنوبية صحراوية.
 

أماكن سقوط الأمطار


كما كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات متلفزة، اليوم الجمعة، عن الأماكن المُعرضة لسقوط أمطار اليوم ومنها بعض الأماكن من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تصل لمناطق من القاهرة الكبرى، منوهة بأن حدة الأمطار اليوم أقل مقارنة بالأمس وهي أمطار من خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية.

أماكن سقوط الأمطار

نصائح الأرصاد لمواجهة تداعيات طقس اليوم
 

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة واستخدام غطاء على الرأس سواء كان “كاب” أو “شمسية”، مع تناول قدر كبري من السوائل، مؤكدة أهمية ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، مشددة على أهمية القيادة بهدوء تام على الطرق حاصة في ظل وجود أتربة ورمال مثارة والتي تعمل عل خفض الرؤية الأفقية.

 

وقالت إن اليوم متوقع استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية الجنوبية؛ وبالتالي استمرار  الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث متوقع اليوم أيضًا أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.
 

طقس اليوم الجمعة 

وأضافت أن اليوم تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترة النهار بجانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بينما تسود أجواء معتدلة خلال فترات الليل.

أتربة ورمال مثارة



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع استمرار نشاط الرياح والذي تتراوح سرعته ما بين الـ 30 والـ 40 كم/ساعة، ويعمل على إثارة الرمال والأتربة في أغلب محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، حيث يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، مؤكدة أهمية ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية.
 

موعد انكسار الموجة الحارة
 

وأوضحت أنه متوقع وجود فرص أمطار من خفيفة لـ متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا، لافتة إلى أنه متوقع من غدًا السبت تغير مصادر الكتل الهوائية وانتهاء العاصفة الترابية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

القاهرة 40 - 24
الإسكندرية 33 - 20
الإسماعيلية 40 - 24
الغردقة 38 -27
أسوان 43 - 28
سوهاج 41 - 26
المنيا 42 - 26
 

طقس حالة الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية موعد انكسار الموجة الحارة

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