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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن مباحثات جدة

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا عاجلا بشأن مباحثات جدة.

قالت القوات المسلحة السودانية في بيانها :  أكدت القوات المسلحة مرارا أن قبولها للدخول في مباحثات جدة كان بهدف بحث سبل تيسير النواحي الإنسانية لتخفيف معاناة مواطنينا جراء العمليات الجارية، وفي سبيل التوصل إلى ترتيبات عسكرية واضحة تنهي التمرد وتعيد بلادنا إلي مسار التحول الديموقراطي،وافقنا كذلك على أكثر من هدنة ومقترحات بوقف إطلاق النار على الرغم من عدم إلتزام المتمردين بمتطلباته وتماديهم في ارتكاب خروقات متكررة له بجانب عدم تنفيذهم لأي من النقاط التي تم التوقيع عليها في اتفاق جدة، وأهمها الخروج من الأحياء السكنية والكف عن استخدام مواطنينا كدروع بشرية وإخلاء المستشفيات والمؤسسات العامة ومرافق الخدمات ومراكز الشرطة وفتح الطرق، مما دفعنا اتخاذ قرار بتعليق التفاوض، وقد بقى وفدنا  بجدة على أمل أن تتخذ الوساطة منهجا عادلا وأكثر فعالية يضمن الإلتزام بما تم الاتفاق عليه.

وأضاف البيان : كما قدم وفدنا يوم أمس مقترحاً تم التشاور غير الرسمي حوله مع الوسطاء لتنفيذ الاتفاق بشكل يؤسس لاستمرار التفاوض إلا أن الوساطة فاجأتنا ببيان تعليقها للمحادثات دون الرد على مقترحاتنا التي تجاهلتها تماما ولم تشر إليها في بيانها، وهذا لن يساعد على التوصل لحلول عادلة تلبي رغبات شعبنا في الأمن والسلام.

وتابع  البيان : وختاما مازال يحدونا الأمل في رفع المعاناة عن شعبنا ونحث الوساطة علي مواصلة جهودها في إقناع الطرف الآخر بتنفيذ مطلوبات الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت بما يمكن من العودة مجددا لمسار التفاوض. 

وختمت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانها قائلة   : كما نجدد شكرنا للوساطة على مبادرتها لحل الازمة، و نؤكد لشعبنا الكريم أن قواته المسلحة ستظل حريصة على أمنه وسلامته  
 

تعليق محادثات جدة .. قرار عاجل من الجيش السوداني

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