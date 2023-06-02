قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قال الوداد المغربي عن الأهلي؟

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق مبارة النادي الأهلي والوداد المغربي، وذلك يوم الأحد المقبل، على أرض إستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي والوداد المغربي

ماذا قال نادي الوداد عن الأهلي؟

تحدث محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي عن مواجهة فريقه ضد الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وقال طلال في تصريحات نُقلت عبر صحيفة "البطولة" المغربية: "جئنا في طائرة خاصة، والتدريبات مغلقة بتعليمات من المدرب ونحترم قراره ونعمل على تفعيله".

وأضاف: "المسائل التقنية لا يمكنني الحديث عنها اللاعبون جاهزون وهناك إحساس بالمسؤولية ونعرف ما ينتظرنا أمام الأهلي فهو فريق عملاق ولكننا فريق كبير وعملاق ويحسب له ألف حساب بعد أن حصلنا على اللقب العام الماضي".

واختتم: "نشكر كل من سهل علينا عملية التنقل، أدعو الجماهير الودادية ألا تنساق وراء الإشاعات التي تأتي من الخيال، نحن عائلة واحدة وليس لدينا أي شئ خارج هذا الإطار".

الأهلي يواجه الوداد المغربي

ومن المقرر، أن يقام لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والوداد المغربي الأحد المقبل الموافق الرابع من يونيو الجاري.

