عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قال الوداد المغربي عن الأهلي؟

الأهلي والوداد المغربي
الأهلي والوداد المغربي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق مبارة النادي الأهلي والوداد المغربي، وذلك يوم الأحد المقبل، على أرض إستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي والوداد المغربي 

ماذا قال نادي الوداد عن الأهلي؟

تحدث محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي عن مواجهة فريقه ضد الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب نهائي  بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وقال طلال في تصريحات نُقلت عبر صحيفة "البطولة" المغربية: "جئنا في طائرة خاصة، والتدريبات مغلقة بتعليمات من المدرب ونحترم قراره ونعمل على تفعيله".

وأضاف: "المسائل التقنية لا يمكنني الحديث عنها اللاعبون جاهزون وهناك إحساس بالمسؤولية ونعرف ما ينتظرنا أمام الأهلي فهو فريق عملاق ولكننا فريق كبير وعملاق ويحسب له ألف حساب بعد أن حصلنا على اللقب العام الماضي".

واختتم: "نشكر كل من سهل علينا عملية التنقل، أدعو الجماهير الودادية ألا تنساق وراء الإشاعات التي تأتي من الخيال، نحن عائلة واحدة وليس لدينا أي شئ خارج هذا الإطار".

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

اليوم.. الأهلي يستعد لمباراة الوداد المغربي بمران على ملعب التتش

الأهلي يواجه الوداد المغربي

ومن المقرر، أن يقام لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والوداد المغربي الأحد المقبل الموافق الرابع من يونيو الجاري.
 

ماذا قال نادي الوداد عن الأهلي مبارة النادي الأهلي والوداد المغربي الأهلى الوداد المغربي الأهلي يواجه الوداد المغربي الأهلي والوداد المغربي في صراع متكرر علي اللقب عدد جماهير مباراة الاهلي والوداد بالقاهرة النادي الأهلي والوداد المغربي دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

فتح كوبري أكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين و3 سيارات ورفع اللافتة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

الزمالك في مواجهة رونالدو| خسائر وعقوبات بالجملة على الأبيض حال الانسحاب العربي.. وهذه مكاسب المشاركة

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

موضوعات متعلقة

رفض عرض التجديد.. الأهلي ينهي علاقته مع أحمد إسماعيل لاعب السلة

محمد مرجان : الأهلي مؤسسة وطنية تواكب تطور الجمهورية الجديدة

ترشيحاتنا

رأس الطاعات والفريضة المعظمة .. خطيب المسجد الحرام : يا خسارة مضيّعها

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

7.1 مليار دولار.. مصر تفي بالتزاماتها والاقتصاد قوي بالأرقام| تفاصيل

شقيقان بصما والدهما الميت على بيع منزل بـ6 ملايين جنيه: معندناش بنات بتورث

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

توب مكشوف .. زوجة نجم الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قال الوداد المغربي عن الأهلي؟

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ