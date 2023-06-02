محمد مرجان : الأهلي مؤسسة وطنية تواكب تطور الجمهورية الجديدة

أبدي العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة إستادات الوطنية سعادته بالتواجد في إفتتاح النادي الأهلي لصرحه الجديد بالتجمع الخامس .



وقال مرجان انه يهنئ جماهير وأعضاء ومجلس إدارة الأهلي علي إفتتاح الفرع الجديد بالتجمع الخامس لينضم لصروح النادي الكبيرة.



وأضاف:" لا نقاش في أن إدارات الاهلي هي أجيال تسلم بعضها ولكن وهذه حقيقة محمود الخطيب بما فعله من إنجازات علي جميع الاصعدة وأخرها فرع التجمع الخامس صعب المهمة علي كل من يأتي بعده".



وأوضح:" فخور لأني كنت فرد في كتيبة إدارة مجلس حسن حمدي حين جلسنا لنخطط لإنشاء فرع الشيخ زايد، وفخور أيضاً لاني كنت جزء من المنظومة الإدارية الكبيرة التي جلست وخططت لإنشاء فرع التجمع الخامس مع مجلس محمود الخطيب".



وتابع:" الكل يبذل أقصي جهده داخل الأهلي ولذلك يكون المظهر والمر

دود بهذا الشكل ، اهنئ مجلس إدارة الأهلي لأنهم يعملون في صمت ودون ضجيج".

وقال:" جزء من سعادتي بإفتتاح هذا الفرع أنه من تنفيذ الهيئة الهندسية التي تتولي كافة المشروعات القومية الكبري".

وأضاف" عظمة مشروع فرع الأهلي بالتجمع الخامس ليس في أنه صرح جديد يضاف للرياضة المصرية فقط، ولكن لأنه يواكب ما تقوم به القيادة السياسية من إنجازات وتوسع وتطور في العاصمة الإدارية ضمن إطار الجمهورية الجديدة".

وقال:" النادي الاهلي مؤسسة وطنية يعمل رجالها في صمت والجميع يري الإنجازات التي يقوم بها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ".

وأضاف:" لدي ثقة كبيرة في فريق الكرة الذي يواجه الوداد البيضاوي بعد غد في ذها نهائي دوري أبطال أفريقيا، ندائي لجماهير الأهلي هو مؤازرة ودعم اللاعبين وتقدير كل الجهود لتواجدهم بالسعة الكاملة وبإذن الله اللقب الحادي عشر سيكون داخل الأهلي وتفوز به مصر البلد".

