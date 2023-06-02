اليوم.. الأهلي يستعد لمباراة الوداد المغربي بمران على ملعب التتش

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه في السادسة من مساء اليوم في إطار استعداده لمباراة الوداد المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا.



ويتحدث ثلاثة من لاعبي الفريق لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن رؤيتهم لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في الخامسة مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الإفريقي.



ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.