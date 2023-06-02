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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

امتد 3 كيلو .. حريق ضخم بالكويت

جانب من الحريق
جانب من الحريق

شب حريق ضخم في مقلب للإطارات بمنطقة السالمي الكويتية منذ قليل حيث أعلنت قوة الإطفاء العام حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الحريق.

كما ذكرت  قوة الإطفاء العام بالكويت أن فرقها تتعامل حالياً مع الحريق في مقلب الإطارات والذي تفوق مساحته 3 آلاف متر مربع.

وكانت قوة الإطفاء العام الكويتية في وقت سابق أطلقت حملة بعنوان «الوقاية من حوادث الغرق»، وذلك مع دخول العطلة الصيفية وذهاب الناس للبحر او استخدام أحواض السباحة وما ينتج عنها من حوادث غرق يكون معظمها من الأطفال او من ليس لديهم خبرة في السباحة.

وبدأت إدارة العلاقات العامة في «الإطفاء» حملتها بفيديو تحذيري عن حوادث الغرق وكيفية الوقاية منه.

حريق ضخم في منطقة البلوكات بمدينة الكويت

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الكويت حريق ضخم حوادث غرق قوة الإطفاء العام عطلة الصيف منطقة السالمي

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