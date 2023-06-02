عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإنتاج الثقافي يطلق النسخة السادسة لمسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية للشباب

صدى البلد

أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، عن النسخة السادسة لمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، بعد النجاح الكبير الذى حققته المسابقة فى دوراتها السابقة .

تأتى المسابقة دعما للشباب الموهوب في مجال الأغنية الوطنية، وتجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

تكريم مسلسل جميلة والهرشة السابعة وستهم بالمجلس القومي للمرأة.. فيديو

وسط الوشوش.. رامي جمال يغني تتر مسلسل بنون

شروط المسابقة هى ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء )  .

يتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك، ويتم تعبئتها  إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق 


وللعام الثالث يتم السماح بمشاركة المصريين بالخارج، وإرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى 


آخر موعد لاستقبال الأعمال ١ أغسطس٢٠٢٣  .

جدير بالذكر أن النسخة الخامسة من المسابقة فازت بالجائزة الخامسة فيها أغنية "بحبك من سكات" غناء مريم عزيز، والجائزة الرابعة ذهبت لأغنية "أجمل بلاد الكون" غناء أحمد عبد المنعم، والجائزة الثالثة مناصفة بين أغنية "أنا الكلمة" غناء إيمان عبد الغنى، وأغنية "مرات الشهيد" غناء أمنية حسن، وذهبت الجائزة الثانية مناصفة بين أغنية "مصر تقدر" غناء شهاب محمد، وأغنية "باختصار" غناء أحمد شرف، وذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين أغنية "أؤمرينى يابلادي" غناء محمد زين، وأغنية "دى مصر" غناء محمد سراج.

الإنتاج الثقافي الهرشة السابعة الدكتورة نيفين الكيلاني المخرج خالد جلال المجلس القومي الكيلاني وزيرة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

موضوعات متعلقة

تفاصيل حفل الموسيقار هاني شنودة في مصر

السوبرانو نيفين علوبة تفوز بوسام الفنون والآداب الفرنسية

عمرو دياب ومسلم الأعلى استماعا على أنغامي

محمد عبده وعمر العبداللات يغنيان في حضرة الملوك

هبه طوجى تهدى أحدث اعمالها لمصر وشعبها

بعد نجاح الغزالة رايقة.. محمد أسامة يعود بـ "عشمه قاتله"

أميرة السيد تكشف كواليس مشاركتها بمسلسل spy /master

في حضور كندة علوش .. عرض خاص لـ فيلم نزوح بسينما زاوية

ترشيحاتنا

محتاجة تحذير قبلها بكتير| محمد الباز : عشنا معاناة مع العاصفة الترابية

متحدث الموسيقيين: تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات ضد منير الوسيمي

التعادل السلبي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا وفاركو في الدوري

19 دولة توجه لطمة قوية للدولار.. وهذا ما طلبته القاهرة من البريكس

منها تحديد الموقع الجغرافي.. جوجل Bard بترقيات جديدة

جولة مفاجئة لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية على مركز أسئلة امتحانات الثانوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

نهائي أبطال أفريقيا.. بيان عاجل من كاف قبل مباراة الأهلي والوداد.. تفاصيل

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

فيديو

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ