ننشر حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 27 مايو إلى 2 يونيو الجاري وهو كالآتي:

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في يوم 31 يوليو القادم، الذي يعد "الملتقى السنوي" الذي تنظمه وزارة الهجرة ويشارك فيه المصريون من كل دول العالم، مضيفة أنه من المقرر أيضًا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المشروعات القومية والمناطق الاستثمارية الهامة حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

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وعقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج، لتأسيس شركة "المصريين في الخارج للاستثمار"، وذلك بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ود. محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكل من م. أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرنبرو جلوبال" للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية، وم. تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك" الأمريكية، ود. حسن الجراحي، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية، والخبير المصرفي/ وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، والمستشار/ علاء رجب، المستشار القانوني بالبنك المركزي، والسيد/ عادل بولس، رئيس مجلس إدارة شركة "أميرة" للمنتجات الغذائية، والسيد/ كريم أسعد، الرئيس التنفيذي لشركة "بروكس آند كيمبتون". وقد أوضحت الوزيرة أن فكرة إنشاء الشركة هي أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022، موضحة أنه تم اعتماد هذا المقترح والعمل عليه خلال الفترة الماضية، لافتة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة.

واستقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر والوفد المرافق له، من أجل بحث تعزيز سبل التعاون في الملفات المشتركة، وذلك استكمالا للقاء السابق بين السفيرة سها جندي مع وزير الداخلية الإيطالي والذي تم الاتفاق خلاله على تعزيز التعاون بين البلدين ودراسة إنشاء مركز مصري - إيطالي لتدريب العمالة من أجل التوظيف والتشغيل في إيطاليا. وتم الاتفاق على التنسيق من أجل تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لبحث إقامة المركز المصري - الإيطالي لتسهيل تدريب ودعم تنقل العمالة الماهرة وذوي الخبرات بين مصر وإيطاليا وفقا لاحتياج سوق العمل الإيطالي، على أن يقدم هذا المركز كافة الخدمات والتدريبات التي يحتاج إليها الشباب، وتأتي آليته عن طريق إقامة مقر فعلي للمركز وموقع إلكتروني ينظم ذلك وغيرها من السبل التي يمكن الاتفاق عليها لتنظيم العمالة وانتقالها، ليستفيد الجميع من هذه النتائج المرجوة.

واستقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيدة/ بولي إيوانو، سفيرة قبرص لدى مصر، لبحث ملف التعاون بصدد المبادرة الرئاسية إحياء الجذور "نوستوس". وقد اتفق الجانبان على مزيد من التعاون في ضوء مبادرة "إحياء الجذور" بين مصر وقبرص بصدد المجالات المختلفة التي تنقل للأجيال الجديدة الروابط الوطيدة بين الحضارتين وبين البلدين على المستوى السياسي وفي مجالات الفن والثقافة والرياضة والتي تدعم العلاقات الثنائية بين الشعبين، وكذلك التعاون والتنسيق لصالح أبناء الجالية القبرصية المقيمين في مصر منذ فترة زمنية طويلة، لمنحهم بعض التسهيلات الخاصة بمسألة الجنسية المصرية والإقامة وأوراق الثبوتية.

وشاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة السيد النائب كريم درويش، لمناقشة "الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام المالي 2023/2024. وفي ختام الاجتماع، خلصت لجنة العلاقات الخارجية وللمرة الأولى في تاريخها وفقا لما أعلنه دكتور كريم درويش رئيس اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط مع وزارة المالية بإعادة النظر في مشروع الموازنة ورفع قيمة مشروع الخطة الاستثمارية لوزارة الهجرة إلى القيمة التي تمكنها من القيام بمهامها وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تصب بشكل مباشر في مصلحة الدولة.

وعقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا بمجموعة "النواة" لشركة "المصريين بالخارج للاستثمار" للاتفاق على أطر العمل في المرحلة المقبلة. وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على خارطة طريق للبدء في الإجراءات التنفيذية لتدشين وإطلاق الشركة، وفقًا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه، لتنطلق بخطوات ثابتة بالتنسيق بين وزارة الهجرة والمستثمرين والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، كما أعربت السفيرة سها جندي عن شكرها للسيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لما يقدمه من دعم كامل لهذه الشركة التي ولدت عملاقة وتضم نخبة من رموز المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج.

وشاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في الاحتفال بذكرى زيارة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والتي أقامتها الكنيسة القبطية وذلك برعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي قاد فيها الصلوات في كنيسة أبي سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة إحدى النقاط الرئيسية التي مرت بها العائلة المقدسة بمصر. وقد ثمنت الوزيرة كلمة قداسة البابا تواضروس عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر ومسارها، وأكدت أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمسار من قبل الدولة، ليكون ‎مشروعا سياحيا عالميًا روحانيا ودينيا يجذب ملايين السياح، لافتة إلى أنها تتفق مع ما قاله البابا تواضروس بضرورة أن يكون هناك توعية في مدارسنا ولدى طلابنا بأهمية هذا المسار وتابعت: "لابد أن نفتخر بأننا مصريين، إننا نقدم هدية للعالم في مجال السياحة الدينية وهو مسار العائلة المقدسة، حيث تنفرد مصر بهذا المسار الذي يضم 25 نقطة ما بين محطة ذهاب وعودة من محافظة سيناء حتى محافظة أسيوط".

وشاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في افتتاح ملتقى "بُناة مصر 2023" في دورته الثامنة، تحت شعار "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم"، وينظمه الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. يشار إلى أن افتتاح هذا الملتقى يعكس دعم الحكومة للدور المباشر الذي يؤديه لبناء شراكات تسهم في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة، كحجر أساس لمواصلة جهود التنمية التي تشهدها العديد من البلدان، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود استناداً إلى خبراته الواسعة في هذا المجال.

وصرحت السفيرة سها جند وزيرة الهجرة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الوزارة تنقل لأبناء مصر بمختلف بلدان العالم ما شهدته الدولة المصرية من نهضة حقيقية وإنجازات ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة أي في وقت قياسي، و تشرح من خلال اللقاءات المباشرة أو الافتراضية كيف قطعت مصر شوطًا طويلًا لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030".

وهنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مدرسة فلوباتير المصرية في مدينة ميسيساجا الكندية، لنجاح عرض مسرحي كبير عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، تحت عنوان "يوسف الحالم.. من كنعان إلى مصر"، والذي قام بأدائه وتنفيذه طلاب المدرسة وشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، على خشبة المسرح الأكبر بالمدرسة.

وشارك المستثمر المصري جون نور، رجل الأعمال المصري في سيدني بأستراليا، في حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها وزارة الهجرة، لتوضيح أهمية الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج. وقد أشاد جون نور بما تشهده الدولة المصرية من تطور في مختلف المجالات، وتطوير الاستثمارية في مصر وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات رغم التحديات، وأن هناك خطوات إيجابية تتحقق في مصر من سيولة مرورية وتعديلات تشريعية لدعم الاقتصاد، بجانب إتاحة مجالات جديدة مثل الاستثمار في الذهب الذي أعلنت عنه مصر مؤخرًا، وكذلك الاستثمار في العقارات، والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة، بجانب العوائد المرتفعة على المبالغ المودعة في البنوك المصرية، والتي وصلت أحيانًا إلى نحو 19%.