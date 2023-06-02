مصرع وإصابة 350 شخصا في حادث تصادم قطارين بالهند

أفادت تقارير إعلامية محلية بأن 50 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 300 شخص ونقلوا إلى المستشفيات في الهند بعد خروج قطار ركاب عن مساره واصطدامه بقطار بضائع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا، حسبما افادت رويترز.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على حسابه بتويتر، اليوم الجمعة، قائلا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي :” يجري تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين”.

وذكر المتحدث باسم وزارة السكك الحديد، أميتاب شارما، أن بعض قطع محطمة من القطار الذي خرج عن القضبان سقطت على مسار مجاور وصدمها قطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المقابل.

وقالت وكالة الأنباء “برس ترست أو إنديا” إن قطار كورومانديل لإكسبريس كان في طريقه من هوراه في ولاية غرب البنغال إلى شيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو جنوبا.