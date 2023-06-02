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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمير هاري أول فرد بالأسرة المالكة يمثل أمام المحكمة دفاعا عن نفسه..تفاصيل

لأول مرة من 130 عاما
لأول مرة من 130 عاما فردا من العائلة المالكة أمام المحكمة

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن الأمير هاري وهو أول فرد بالأسرة المالكة البريطانية رفيع المستوى يمثل أمام المحكمة منذ قرون.

وعرضت فضائية العربية تقريرا أفاد بأن الأمير هاري سيدلي بشهادته بعد أيام قليلة بدعوي رفعها ونحو ١٠٠ من المشاهير ضد مؤسسة " ميرو جروب"  والتي تصدر صحيفتي ديلي ميرور وصنداي ميرور بتهمة القيام بسلوك غير قانوني.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فآن آدوارد السابع أدلي بشهادته حول قضية طلاق عان ١٨٧٠، وبعدها ب ٢٠ عاما في قضية تشهير قبل أن يصبح ملكا.

وأوضح التقرير، أن الأبن الصغير للملك تشارلز تصدر عناوين الصحف على مدى الأشهر الماضية بسبب خلافات قانونية مع الصحافة البريطانية وإصدار مذكراته ومسلسل وثائقي على منصة " نتفليكس".

أتهم فيهما هاري افرادا من العائلة المالكة بالتواطؤ مع صحف ضده وسط توقعات بأن يجتذب ظهوره على منصة الشهود بالمحكمة العليا في لندن أنظار العالم والصحافة الدولية.

الامير هاري الأسرة المالكة البريطانية صحيفتي ديلي ميرور صنداي ميرور وسائل إعلام بريطانية

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