عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زفافه.. ولي العهد الأردني يبعث رسالة عاجلة إلى أبناء شعبه

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني وعروسته

 

بعث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني برسالة شكر إلى الأسرة الأردنية الكبيرة على مشاركتها فرحة زفافه: كل ما هو أردني جميل.

وبحسب وكالة عمون فقد قال ولي العهد " أهلي وعزوتي علمت دائما أن الحب يسكن قلوبكم تجاهي وتجاه أسرتي لكنني الأمس رأيته ماثلا أمامي في الشوارع والمدن والقرى، في أهازيج الرجال وزغاريد النساء، وأنا أرى فرحة الأردنيين والأردنيات بفرحي، ووقفتهم معي وكأني أخ وابن وحفيد كل منهم.

وختم رسالته للشعب الأردني قائلا : شكرا لكم من القلب شكرا لا تسعه الكلمات اللهم اجعل أيامنا جميعا أيام خير وحب وفرح واحفظنا أهلا وأسرة واحدة.

جوهرة عقيق| ظاهرة فلكية في سماء الأردن بالتزامن مع زفاف ولي العهد

ممتن للأصدقاء.. ملك الأردن يوجه رسالة للحاضرين في زفاف ولي العهد

الأردن الأردنيين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني زفاف ولي العهد ولي العهد الأردني الأمير الحسين ولي العهد الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

الوضع خطير.. بيان عاجل من الطاقة الذرية عن محطة زابوريجيا النووية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

زفة ولي عهد الأردن والأميرة رجوة على أنغام محمد عبده وعمر العبداللات

الأردن.. عروس ولي العهد تصل إلى قصر زهران لإتمام الزفاف

ترشيحاتنا

اتجوزوا بسرعة.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية| لهذا السبب

عبد المنعم سعيد: بايدن موقفه ضعيف في أزمة رفع سقف الدين الأمريكي

بعد غياب 20 عاما.. مصر تفوز بمقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية

فائزة بجائزة خليفة التربوية: تطرقت بأبحاثي لعلاج الزهايمر والسرطان بتكنولوجيا النانو

مفتي الجمهورية: لا يُجزئ إخراج المال أو شراء لحم عن القيام بالأضحية

الدوري المصري.. بيراميدز يتعادل مع فيوتشر سلبيا في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك

أشخاص لا تقدّرني .. أجرأ إطلالات ميرهان حسين بعد قرار اعتزالها

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

فيديو

حرصًا على حياة المواطنين.. قرارات عاجلة بعد سقوط لوحات إعلانية بسبب العاصفة

معلومات هامة..اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في دلتا مصر

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ