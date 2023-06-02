بعد زفافه.. ولي العهد الأردني يبعث رسالة عاجلة إلى أبناء شعبه

بعث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني برسالة شكر إلى الأسرة الأردنية الكبيرة على مشاركتها فرحة زفافه: كل ما هو أردني جميل.

وبحسب وكالة عمون فقد قال ولي العهد " أهلي وعزوتي علمت دائما أن الحب يسكن قلوبكم تجاهي وتجاه أسرتي لكنني الأمس رأيته ماثلا أمامي في الشوارع والمدن والقرى، في أهازيج الرجال وزغاريد النساء، وأنا أرى فرحة الأردنيين والأردنيات بفرحي، ووقفتهم معي وكأني أخ وابن وحفيد كل منهم.

وختم رسالته للشعب الأردني قائلا : شكرا لكم من القلب شكرا لا تسعه الكلمات اللهم اجعل أيامنا جميعا أيام خير وحب وفرح واحفظنا أهلا وأسرة واحدة.