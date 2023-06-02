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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممتن للأصدقاء.. الملك عبد الله يوجه رسالة إلى الحاضرين في زفاف نجله

صدى البلد

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسالة شكر إلى كل من شاركه فرحة ولي العهد، ونشر عدة صور لزفاف نجله عبر حسابه علي تويتر.

وعلق: "خالص الشكر لأبناءنا الأردنيين لمشاركتنا فرحتنا حيث احتفلنا بالحسين والرجوى.. ممتنون لجميع أصدقائنا لقدومهم من قريب وبعيد للاحتفال معنا".

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وكان قد وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسالة شكر إلى كل من شاركه فرحة ولي العهد حيث قال: شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة.

وبحسب صحيفة هلا أخبار الأردنية؛ فقد أضاف الماك: والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما.

وفي وقت سابق؛ بعث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله برسالة عاجلة عبر إنستجرام حيث قال فيها: الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.

وأضاف ولي العهد عبر إنستجرام: أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة.

وختم رسالته قائلا: ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا.

 

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