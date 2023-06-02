جوهرة عقيق| ظاهرة فلكية في سماء الأردن بالتزامن مع زفاف ولي العهد

رصدت الجمعية الفلكية الأردنية، جوهرة من العقيق في سماء الأردن والتي تعد ظاهرة فلكية مميزة تحدث كل عامين تقريباً، حيث تزامن ظهور الجوهرة مع الاحتفال بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

وذكرت الجمعية في بيان لها إن الظاهرة هي "بداية" دخول واقتران كوكب المريخ مع التجمع النجمي "عنقود خلية النحل"، والذي سمي بهذا الاسم لأن شكله يشبه القفير، وقديماً أطلق عليه "بريسيبي"، كما أطلق عليه العرب النثرة أو نثرة الأسد، والاسم العلمي "مسييه 44".

كما نجح خبراء الجمعية برصد وتصوير الظاهرة بحدود الساعة 9:30 من مساء الخميس، الأول من يونيو 2023، باستخدام التلسكوبات المحوسبة، في نفس الوقت الذي كانت العائلة المالكة تحتفل بزفاف ولي العهد، وشكلت هذه الصورة الأيقونية من السماء الغربية للأردن، اللحظة حيث بدأ المريخ بالاندماج والولوج إلى الخلفية النجمية، وكأن في المشهد "جوهرة من العقيق، محاطة بالنجوم البعيدة وبألوان مختلفة وكأنها قطع ألماس منثورة حول الكوكب الأحمر".

وأوضحت الجمعية إن عملية الرصد لم تخلُ من بعض المصاعب بسبب إضاءة القمر شبه البدر والغيوم والارتفاع المنخفض للتجمع النجمي في السماء، لكن لحسن الحظ تمكن الفلكيون المحترفون من رصد هذا الحدث.