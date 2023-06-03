أخبار السيارات| أسعار جديدة لـ 5 موديلات في يونيو 2023.. أرخص سيارة تقدمها MG

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ارتفعت القائمة السعرية لجميع طرازات شركة MG المقدمة بالسوق المحلي، ومنها النسخة ام جي 5 والتي تعد هي ارخص إصدارات العلامة التجارية في مصر، على الرغم من زيادة اسعارها بقيمة بلغت 40 ألف جنيه، ووصول الفئة الاولى منها بسعر 649.990 ألف جنيه.

شهدت قائمة سيارات شركة بيجو زيادة سعرية جديدة شملت جميع الطرازات المطروحة محليًا، منها النسخة 301 موديل 2023، والتي تعد هي الأرخص سعرًا بين اصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حتى بعد أن ارتفعت اسعارها بقيمة قدرها 40 ألف جنيه.

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 من ابرز السيارات الاقتصادية المطروحة داخل السوق المصري، على الرغم من تخطيها حاجز النصف مليون جنيه، حيث تعد من اشهر سيارات السيدان محليًا، وارخص طرازات العلامة التجارية "شيفروليه" في مصر، مع تقديمها من خلال فئة واحدة من التجهيزات.

شهدت السيارة ام جي RX5 زيادة سعرية جديدة قدرها 100 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي، من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV، وبذلك اصبحت السيارة تلامس المليون بعد أن وصلت اسعار الفئة الاولى إلى 999.990 ألف جنيه، بينما قدرت الاسعار الرسمية للفئة عالية التجهيزات بـ مليون و 49.990 جنيه.

شهدت بداية يونيو الجاري، زيادة سعرية لجميع طرازات شركة MG المقدمة داخل السوق المحلي، ومنها النسخة ZS والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بقيمة تراوحت بين 50 ألف و 55 ألف جنيه.

وصلت رسميًا السيارة بيجو 2008 موديل 2023 إلى فئة المليون جنيه، بعد أن شهدت زيادة سعرية جديدة مع بداية شهر يونيو، تراوحت بين 75 ألف و 85 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، لتبدأ اسعار السيارة الرسمية من 1.054.990 جنيه.

ارتفعت اسعار السيارة ام جي 6 من جديدة داخل السوق المحلي، بعد طرح القائمة الرسمية لاسعار سيارات MG مع بداية شهر يونيو الجاري، حيث شهدت تلك النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، زيادة سعرية قدرها 50 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، وبذلك اصبحت تقدم اسعار الفئة الاولى بسعر 849.990 ألف جنيه.

شهدت قائمة سيارات شركة اوبل الألمانية، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، ومنها النسخة كورسا موديل 2023، والتي تعد هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الالمانية في مصر، حتى بعد ان شهدت زيادة اجمالية تراوحت بين 80 و 90 ألف جنيه.

شهدت بداية يونيو ارتفاعًا في أسعار عدد كبير من السيارات المقدمة محليًا، مثل النسخة اكسنت RB وقرينتها من نفس العلامة التجارية النترا HD، حيث ارتفعت اسعارهم بقيمة تتراوح بين 19 ألف و 35 ألف جنيه، وذلك بعد طرح موديلات 2024 في السوق المصري.