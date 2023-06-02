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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل سعر .. اركب شيفروليه اوبترا موديل 2023 "زيرو"

شيفروليه اوبترا موديل
شيفروليه اوبترا موديل 2023

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 من ابرز السيارات الاقتصادية المطروحة داخل السوق المصري، على الرغم من تخطيها حاجز النصف مليون جنيه، حيث تعد من اشهر سيارات السيدان محليًا، وارخص طرازات العلامة التجارية "شيفروليه" في مصر، مع تقديمها من خلال فئة واحدة من التجهيزات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة لارخص سيارات شيفروليه في مصر، وابرز المواصفات الفنية لـ اوبترا 2023 

 شيفروليه اوبترا موديل 2023 

مواصفات السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 

 

تضم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 مقصورة داخلية تتسم بالرحابة، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية تقدر بـ 410 لتر.

 شيفروليه اوبترا موديل 2023 

وتحتوي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 على 2 من وسائد الحماية، ومكابح ABS و EBD، بينما تتسمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 146 نيوتن/متر، إلى جانب وصولها لسرعة قصوى تقدر بـ 170 كم/ساعة، مع استهلاك للوقود بنسبة 7.3 لتر/100 كم.

 شيفروليه اوبترا موديل 2023 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الجر الامامي للسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023، بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية سداسية النقلات، بالاضافة إلى امكانية التسارع والانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 في فترة تستغرق 13.2 ثانية.

 شيفروليه اوبترا موديل 2023 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 في مصر 

 

تقدم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 داخل السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 541.500 الف جنيه.

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