أخبار الفن.. رقص صفاء أبو السعود أثناء تكريمها في مسرح البالون .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة بعد قرار الاعتزال

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.



شاهد.. رقص صفاء أبو السعود أثناء تكريمها في مسرح البالون

كرمت اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية مساء اليةم الفنانة صفاء أبو السعود لكونها أحك رموز فرقة المسرح المصري.

احتفالية عادل عبده.. تكريم مصطفى كامل وأشرف زكي وصفاء أبو السعود.. صور

أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية اليوم احتفالية تكريم المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية بمناسبة بلوغه سن ال60 عاما.

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

كشفت الفنانة ميرهان حسين عن قرارها بالابتعاد عن السوشيال ميديا، عبر الاستوري الخاص بها على "انستجرام".

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

أعلنت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام قرارها باعتزال الفن من خلال رسالة عبر خاصية "القصص".

تنحيت عن مجلس التأديب.. مصطفى كامل يكشف مصير منير الوسيمي في النقابة

كشف الفنان مصطفي كامل عن مصير النقيب الأسبق منير الوسيمي في الانتخابات القادمة .