احتفالية عادل عبده.. تكريم مصطفى كامل وأشرف زكي وصفاء أبو السعود.. صور

أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية اليوم احتفالية تكريم المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية بمناسبة بلوغه سن ال60 عاما

وكرم في هذه الإحتفالية كل من مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة صفاء أبو السعود والمخرج خالد جلال

وتقدم المخرج الكبير عادل عبده بالشكر لكل الحضور على مساندته له في أخر يوم عمل له بالمسرح مؤكدا على دعمه الكامل للكادرات الجديدة التي تتولي مهام عمله في الفترة القادمة

وصول الفنانين حفل التكريم

وصل المخرج عادل عبده وخالد جلال القائم بأعمال البيت الفني للمسرح إلي مسرح البالون لحضور احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية.

حضر الفنانة لقاء سويدان ومجدي فكرى ومديحة حمدي وعدد كبير من العاملين في مسرح

البالون.

مصطفي كامل يتحدث عن منير الوسيمي

وكشف الفنان مصطفي كامل عن مصير النقيب الأسبق منير الوسيمي في الانتخابات القادمة خلال حضوره حفل التكريم.

وقال كامل أن كل ما تفوه به منير الوسيمي في بيانه الشهير كلام مغلوط وسوف يتم محاسبته بالقانون .

وأضاف كامل أنه تنحي عن مجلس التأديب أمس الخميس، الذي يتولي تأديبه لكي يرجع إلي صفوف باقي الأعضاء لكي يأخذ حقه كباقي الأعضاء وليس كرئيس مجلس التأديب .

وتابع كامل أنه قام بتقديم جميع المستندات التي تدين منير الوسيمي لنيابة الأموال العامة ويأمل أن يتم محاسبته بالقانون