نادي 6 أكتوبر ينظم أكبر مائدة إفطار على مستوى الأندية بحضور 10 آلاف عضو

نظم نادي 6 أكتوبر أكبر مائدة إفطار جماعي على مستوى الأندية، بمشاركة أكثر من 10 آلاف عضو وأسرهم، في أجواء رمضانية مميزة عكست روح الترابط والانتماء داخل أسرة النادي.

وشهدت الفعالية حضورًا غير مسبوق من الأعضاء، حيث امتلأت ساحات النادي بالمشاركين الذين حرصوا على التواجد في هذا الحدث الاجتماعي الكبير، الذي أصبح علامة مميزة في أجندة الأنشطة الرمضانية بالنادي.

تنظيم متكامل وتجهيزات خاصة

ووفرت إدارة النادي تجهيزات واسعة لاستقبال هذا العدد الكبير من الأعضاء، مع تنظيم دقيق لضمان سلاسة الدخول والخروج وتقديم خدمات متميزة طوال فترة الإفطار، إلى جانب فقرات ترفيهية خفيفة أضفت أجواءً من البهجة على الحضور.

رئيس النادي: نفخر بخدمة أعضائنا وتعزيز الروابط الاجتماعية

من جانبه، أكد الدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس النادي، أن إقامة مائدة الإفطار بهذا الحجم تعكس حرص مجلس الإدارة على تعزيز الروابط بين الأعضاء، مشيرًا إلى أن النادي لا يقتصر دوره على النشاط الرياضي فقط، بل يمتد ليشمل الدور الاجتماعي والإنساني.

وقال رئيس النادي في تصريحاته:

«سعداء بهذا الحضور الكبير الذي تجاوز 10 آلاف عضو، وهو ما يؤكد قوة وترابط أسرة نادي 6 أكتوبر. نحرص دائمًا على تنظيم فعاليات تجمع الأعضاء في أجواء أسرية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يحمل قيم المحبة والتكافل».

وأضاف أن مجلس الإدارة يعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات والأنشطة بما يليق بأعضاء النادي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الفعاليات الاجتماعية والرياضية لخدمة جميع الأعضاء.