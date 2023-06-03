رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك يكشف عن موعد بدء اختبارات الناشئين

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك ، عن تكوين فريق الأمل وسيضم اللاعبين مواليد 2001 الذين ليس لهم مسابقة للناشئين خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى لاعبين من المواليد المستمرة خلال الفترة المقبلة وهم 2003 و 2004 و 2005 و 2006 .

و يقود فريق الأمل أحمد رزق مدربا ويعاونه محمد مصطفى و محمد عمر ومحمد عبد الجواد "ميشو" مدربا لحراس المرمى ومصطفى محمود مخططا للاحمال و مصطفى عزب أخصائي تأهيل، وأحمد محمد كوشي اداريا.

وأكد إسماعيل يوسف أن الهدف من تشكيل هذا الفريق، هو الوقوف على اللاعبين الأفضل من مواليد 2001 بالإضافة إلى العناصر المتواجدة بالفرق الأخرى داخل قطاع الناشئين، لتدعيم الفريق الأول.

وشدد على أن هناك تواصل مباشر من جانبه مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول و مدحت عبد الهادي المدرب العام وباقي أفراد الجهاز الفني للتنسيق بشأن هذا الأمر.

نادي الزمالك

و أضاف إسماعيل يوسف أن هناك مباراة ودية ستقام يوم الخميس المقبل لفريق الأمل، وسيقوم الجهاز الفني للفريق الأول من خلالها بمشاهدة لاعبي 2001 للوقوف على مستواهم.

و أشار إسماعيل يوسف الى أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول سيقوم باختيار العناصر في المراكز التي يحتاجها وسيقوم معاونوه بمتابعتهم.

وفي سياق آخر كشف إسماعيل يوسف عن تحديد موعد بدء اختبارات الناشئين و البراعم لتكون الأسبوع المقبل، وسيتم إعلان التفاصيل الخاصة بها عبر الموقع الرسمي للزمالك.