ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد 24 جلسة حضرها ألفا مشارك خلال أسبوعين

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن الحوار الوطني عقد خلال آخر أسبوعين 24 جلسة حضرها ألفا مشارك.

وتابع رشوان في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أن عدد المتحدثين في الـ 24 جلسة كان 800 متحدث، وأنه تمت تغطيتها إعلاميا بواسطة 400 صحفي وإعلامي، وناقشت 14 قضية، موضحا أنه تم عقد جلسة خاصة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشار إلى أنه تمت في هذه الجلسة الطارئة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وتم عقد جلستين مطولتين،الأربعاء، وتعددت الآراء بالموافقة والرفض.

وأكد أن الرؤى والمقترحات النهائية ستتم صياغتها بواسطة مقرري لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي، ويتم رفعها بعد ذلك للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لعرض المقترحات أمامه سواء التعديل أو الإلغاء والاستبدال بشيء آخر أو الإضافة.

وأكد أن الحوار الوطني ليست جهة تشريع، بل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ هو جهة التشريع، لافتا إلى أن الحوار الوطني يناقش الأفكار والمقترحات، ومشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب أول مشروع قانون يرد للحوار الوطني من الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية.

وقال إن الحوار الوطني يستأنف أعماله، غدا الأحد الموافق 4 يونيو، وكالمعتاد سيناقش في هذا اليوم المحور السياسي، ويوم الثلاثاء محور الاقتصادي، والخميس المحور المجتمعي، وأوضح أن المحور السياسي سيناقش 3 قضايا في لجنتين، وهناك لجنة مباشرة حقوق السياسية والتمثيل النيابي ستناقش في جلستين عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، لافتا إلى أن مناقشة عدد الأعضاء مرتبط بالنظام الانتخابي، ولكي يكتمل الحديث عن النظام الانتخابي كان لابد من الحديث عن عدد أعضاء المجلسين.

قانون حرية تداول المعلومات

وأكمل أنه سيتم أيضا مناقشة قانون حرية تداول المعلومات وهذا القانون منصوص عليه في دستور البلاد 2014، وأنه لابد من وجود قانون ينظم حرية تداول المعلومات، وبالتالي حرية تداول المعلومات هي بداية الحكم ومن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها، لافتا إلى أنه الواجب على المصدر الحكومي أو الرسمي إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول لها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأي للمواطن في كل ما يخصه.

وأوضح أنه سيتم مناقشة أيضا قانون الجمعيات الأهلية، حيث إن عدد الجمعيات في مصر نحو 50 ألفًا، ولديها قانون ينظمها، وله لائحة تنفيذية ويريد البعض أن يعيد النظر في بعض مواده أو لائحته لكي تعمل هذه الجمعيات بشكل أفضل ينعكس على المواطن.

وعن المحور الاقتصادي، قال ضياء رشوان إنه سيتم مناقشته يوم الثلاثاء، ويشمل على موضوعين مهمين كل موضوع في جلستين أولهما، أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، وستتم أيضا مناقشات في لجنة الزراعة والأمن الغذائي، وسيتم التحدث عن كل ما يتعلق بالعملية الزراعية.

أما المحور المجتمعي، فقال إن هناك لجنتين كبار هما الصحة والشباب، وسيتم مناقشة في لجنة الصحة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي المتواجد حاليا، موضحا أن لجنة الشباب بالحوار الوطني، ستكون بها قضيتان رئيسيتان، أهمهما الدعم والتمكين السياسي للشباب عبر تشريعات قانونية، والقضية الثانية ريادة الأعمال، لدفع الشباب نحو القيام بمشروعات اقتصادية، وستكون هناك قضية أشمل لأبنائنا من ذوي الهمم.

وقال ضياء رشوان لإن الحوار الوطني يسير كما مفترض أن يسير وبإيقاع اهتمامات المواطنين، مؤكدا أن الحوار الوطني محاولة للتعبير عن المواطنين، لكنه لا يمتلك قرارا ولكن ينقل كافة الأصوات.

وأضاف أن كل المشاركين في الحوار الوطني ممثلون عن الشعب المصري، مؤكدا أن الاختلاف بين الأفكار والرؤى لا يفسد للوطن قضية، فالاختلاف في صالح الدولة، وأشار ضياء رشوان إلى أن الحوار الوطني مهمته تنظيم الاختلافات، ومستمر في طريقه بمشاركة جميع الأفكار والآراء.