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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لحظة دخول طالبات الثانوية الأزهرية أول امتحانات نهاية العام بمدينة نصر

طالبات الثانوية الأزهرية
طالبات الثانوية الأزهرية

رصدت عدسة موقع صدى البلد، لحظة دخول طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي، أول أيام امتحانات نهاية العام، بمعهد فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر بالقاهرة.

وتنطلق صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبى والعلمى، حيث يصل عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023.

ويمتحن طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم في مادتي الفقه – الحديث.

وصرح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، كما أن دورهم أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

 

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