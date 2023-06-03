عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الفرق هيصدمك.. اعرف تكلفة هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra الحقيقة

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

يعد هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أحد أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في السوق، فهو يحتوي على الكثير من الميزات ويتم تسعيره ليعكس مكانته كـ هاتف رائد والجهاز الرئيسي للشركة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تبلغ تكلفة هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra في الولايات المتحدة، حوالى 1199.99 دولار (أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري)، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن قيمة الهاتف تتجاوز تكلفته، حيث أن تكلفة إنتاج الهاتف لشركة سامسونج أقل بكثير من سعر التجزئة.

 

حرق أسعار.. خصم 57% على جوال Galaxy S20 FE من سامسونج

فرصة متضيعهاش.. خصم 36% على جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra

 

تكلفة إنتاج هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

يتهم البعض شركة سامسونج بالحصول على هامش ربح مرتفع على هواتفهم، ولكن هناك بعض العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار لحساب تكلفة كل جهاز.

ولكن يجب أن تعلم أولا، أن هناك فرقا كبيرا بين تكلفة صنع هاتف ذكي وسعر بيعه للمستهلكون، فعند حساب تكلفة صنع الهاتف، يتم أخذ تكلفة الأجزاء الداخلية والمواد التي تم إضافته للجهاز في الاعتبار فقط، ومع ذلك، لا يتم تضمين عوامل أخرى مثل لوجستيات البحث والتطوير والتسويق وتكاليف الموظفين وخدمات ما قبل البيع وما بعده.

ووفقا لآخر التقارير، فإن التكلفة الإجمالية للمواد للطراز الأساسي لجهاز Galaxy S23 Ultra، أقل بنسبة 154٪ مما يستحق، حيث تبلغ تكلفة تصنيع الجهاز حوالى 469 دولار ( أي ما يعادل 14400 ألف جنيه مصري)، يتضمن ذلك تكلفة المعالج SoC والشاشة والكاميرا والذاكرة والمكونات الأخرى.

تكلفة تصنيع هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

ويوضح التقرير تكلفة كل مكون بمزيد من التفصيل، حيث يمثل المعالج، وهو عقل الهاتف، الحصة الأكبر في تكلفة الجهاز، إذ يبلغ سعره 35 دولارا، وتأتي الشاشة في المرتبة الثانية بسعر 28 دولارا، تليها الكاميرا بسعر 25 دولارا، وتشكل الذاكرة والمكونات الأخرى التكاليف المتبقية المقدرة بـ 469 دولار.

إذن، لماذا يباع هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بسعر أعلى من تكلفته؟ الإجابة بسيطة: وهي إنه جهاز متميز مزود بأحدث التقنيات في السوق، حيث يساهم كل من المعالج SoC عالي الأداء والشاشة الكبيرة والمشرقة ونظام الكاميرا القوي في ارتفاع سعر البيع للمستهلكين. 

سامسونج هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra سعر Galaxy S23 Ultra تكلفة Galaxy S23 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

كارثة مروعة بالهند.. مصرع وإصابة 1200 شخص فى تصادم 3 قطارات |فيديو

عشان تساعدك في البيت وتدلعني.. هايدي تطلب الخلع: جايب الخدامة يتجوزها

موضوعات متعلقة

لتجنب الكتابة.. شارك Voice Notes على استوري واتساب

بعد تأكيد إيلون ماسك.. ما سر تغيير تسمية شركة تويتر لـ X

بإمكانات عالية وكاميرا خيالية.. سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F5 5G

هيقلب الأسواق.. هاتف غامض تطلقه شاومي لأول مرة في تاريخها

شاومي توقف الدعم عن 51 جهازا من هواتف Redmi.. إليك القائمة

على شكل صدفة.. 5 من أفضل الهواتف القابلة للطي في 2023

لو متعرفش الفرق بين رسائل SMS و RCS.. إليك الاختلافات وأيهما الأفضل؟

لو بتجيلك رسايل مزعجة على الواتساب .. اعرف إزاى تتصرف

ترشيحاتنا

يرافقه المحافظ.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الإسكندرية الجاري تنفيذها| اليوم

إصابة جنديين إسرائيليين في حدث غير معتاد عند الحدود

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

انتشال جثة طفل من ضحايا الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

كلية طفولة القاهرة تحذر الطلاب من الصفحات المزيفة.. تفاصيل

عودة الأمطار .. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء لنهاية الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غير تقليدي.. تفاصيل إطلالة ميرنا نور الدين في حفل زفافها

حلوى مناسبة للرجيم.. طريقة عمل بديل البراونيز  الصحي

في يومها العالمي.. الدراجات الهوائية تغنيك عن العلاج النفسي وتحد من السمنة

عوض ربنا.. أول صور من خطوبة البلوجر سارة محمد| شاهد

فيديو

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ