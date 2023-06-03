الفرق هيصدمك.. اعرف تكلفة هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra الحقيقة

يعد هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أحد أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في السوق، فهو يحتوي على الكثير من الميزات ويتم تسعيره ليعكس مكانته كـ هاتف رائد والجهاز الرئيسي للشركة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تبلغ تكلفة هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra في الولايات المتحدة، حوالى 1199.99 دولار (أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري)، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن قيمة الهاتف تتجاوز تكلفته، حيث أن تكلفة إنتاج الهاتف لشركة سامسونج أقل بكثير من سعر التجزئة.

تكلفة إنتاج هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

يتهم البعض شركة سامسونج بالحصول على هامش ربح مرتفع على هواتفهم، ولكن هناك بعض العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار لحساب تكلفة كل جهاز.

ولكن يجب أن تعلم أولا، أن هناك فرقا كبيرا بين تكلفة صنع هاتف ذكي وسعر بيعه للمستهلكون، فعند حساب تكلفة صنع الهاتف، يتم أخذ تكلفة الأجزاء الداخلية والمواد التي تم إضافته للجهاز في الاعتبار فقط، ومع ذلك، لا يتم تضمين عوامل أخرى مثل لوجستيات البحث والتطوير والتسويق وتكاليف الموظفين وخدمات ما قبل البيع وما بعده.

ووفقا لآخر التقارير، فإن التكلفة الإجمالية للمواد للطراز الأساسي لجهاز Galaxy S23 Ultra، أقل بنسبة 154٪ مما يستحق، حيث تبلغ تكلفة تصنيع الجهاز حوالى 469 دولار ( أي ما يعادل 14400 ألف جنيه مصري)، يتضمن ذلك تكلفة المعالج SoC والشاشة والكاميرا والذاكرة والمكونات الأخرى.

تكلفة تصنيع هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

ويوضح التقرير تكلفة كل مكون بمزيد من التفصيل، حيث يمثل المعالج، وهو عقل الهاتف، الحصة الأكبر في تكلفة الجهاز، إذ يبلغ سعره 35 دولارا، وتأتي الشاشة في المرتبة الثانية بسعر 28 دولارا، تليها الكاميرا بسعر 25 دولارا، وتشكل الذاكرة والمكونات الأخرى التكاليف المتبقية المقدرة بـ 469 دولار.

إذن، لماذا يباع هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بسعر أعلى من تكلفته؟ الإجابة بسيطة: وهي إنه جهاز متميز مزود بأحدث التقنيات في السوق، حيث يساهم كل من المعالج SoC عالي الأداء والشاشة الكبيرة والمشرقة ونظام الكاميرا القوي في ارتفاع سعر البيع للمستهلكين.