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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصل للمؤبد.. دولة عربية تصدر قانونا جديدا لمواجهة تخريب الممتلكات العامة

الجزائر علم
الجزائر علم

أبرزت صحيفة "الشروق" الجزائرية التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء الجزائري علي  قانون العقوبات داخل البلاد والتي  شددت عقوبة المتورطين بجرائم سرقة وتخريب الممتلكات العمومية، إلى السجن المؤبد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها  إن القانون الجديد صنف ظاهرة سرقة أو تخريب الممتلكات العمومية مثل الأسلاك الكهربائية والكوابل، ضمن جرائم المساس بالاقتصاد الوطني، على اعتبار أنها تكبد خزينة الدولة ملايير الدينارات سنويا، وعلى هذا الأساس فقد تصل العقوبة المسلطة على المتورطين فيها إلى السجن المؤبد.

يأتي مشروع رفع وتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم على خلفية تفشي ظاهرة سرقة وتخريب الممتلكات العمومية، لاسيما الكوابل الكهربائية والنحاسية، ما دفع المصالح الأمنية إلى دق ناقوس الخطر، بالنظر إلى مخلفات هذه الجرائم وآثارها السلبية على يوميات المواطن والوضع الاقتصادي، وفق الصحيفة.

وعالجت السلطات القضائية خلال عام 2022 والجزء الأول من السنة الجارية أكثر من 800 قضية متعلقة بجرائم سرقة كوابل الكهرباء والهاتف والكوابل البلاستيكية المستعملة في الصرف الصحي وتهريبها داخل أو خارج الإقليم. 

وبحسب التقارير الأمنية، فأن عمليات السطو التي تطال الشبكات الكهربائية، لم تقتصر على تلك التي هي خارج الخدمة، أو التي لم تدخل الخدمة، بل امتدت إلى الشبكات قيد التشغيل، ما أدى إلى تسجيل حوادث صعق كهربائية، خلفت عددا من القتلى.

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