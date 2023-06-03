‫ الإسكان: وفد من جامعة ألاباما الأمريكية يزُور حدائق العاصمة.. ويتفقد مشروعاتها

استقبل المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، وفدّا من جامعة ألاباما الأمريكية، وذلك في إطار التدريب السنوى لطلبة من كلية الهندسة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بمقر جهاز مدينة حدائق العاصمة، بحضور مسئولي الجهاز، والمشروعات.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، أن اللقاء بدأ بعرض فيديو توضيحي عن المدينة والمشاريع الجارى تنفيذها وأهمها مشروع الإسكان الأخضر " العمارة الخضراء " والجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وذلك فى إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير المسكن الملائم والاستدامة في تنفيذ المشروعات.

واصطحب المهندس علاء عبداللاه، ومسئولي الجهاز، الوفد الأمريكى في جولة بالمدينة للإطلاع على المشروعات، التي شملت تفقد إحدى عمارات مشروع الإسكان الأخضر والتجول داخل وحدة سكنية بالإسكان الأخضر، للتعرف على التصميم الداخلي للوحدة، كما تم الرد على بعض التساؤلات من الضيوف وتوضيح بعض النقاط التى تم مناقشتها عن المشروع.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه، أن أهم ما يميز نموذج الإسكان الأخضر، هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التى توفر ٢٠٪ من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء، وسيضم هذا المشروع إجمالى 9 آلاف وحدة سكنية ٤٠٢ عمارة، وسيشارك فى التنفيذ أكثر من ٥٠ شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال ويشرف على التنفيذ جهات إشرافية معتمدة للتاكد من جودة الأعمال.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل افقى للإستفادة من ظلال الاشجار، واستخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه ، ومراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بحوالى أكثر من ٥ كم طولى بمختلف المناطق.

في ذات السياق، تفقد المهندس علاء عبد الله، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الجهاز مشروع الوحدات السكنية بمساحة ٧٥م٢ ومساحة ٩٠م٢ ضمن المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، مؤكداً على الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة والمواصفات الفنية المناسبة وما يلزم من أعمال زراعة حولها، وتمهيد الطرق الداخلية حول العمارات وأن تقوم شركات النظافة برفع آية مخلفات حول العمارات.



