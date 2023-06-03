نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن تبني خطة لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والتنمية المحلية، بشأن تبني خطة لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة، ورفع مستوى خدمات الكهرباء في جميع شوارع مصر.

وأوضح "محسب" ، في طلبه ، أن شوارع مصر تعانى من تهالك أعمدة الإنارة، وهو ما كان سببا في حصد أرواح الأبرياء في كثير من محافظات الجمهورية، بسبب غياب عوامل الأمان.

وطالب بتحرك من جانب وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية من أجل صيانة هذه الأعمدة بما يحقق شروط الأمان للمواطنين، من خلال تبني خطة لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة، ورفع مستوى خدمات الكهرباء في جميع شوارع مصر وخاصة في القري التى تعاني من تدنى الخدمات بشكل واضح.

كما طالب عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بإصدار توجيهاتها للمحافظين لحصر كافة أعمدة الإنارة العمومية المتهالكة، والعمل على تجديدها، كذلك تغيير الكابلات التالفة خاصة أننا على أعتاب فصل الصيف حيث الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتى قد تسبب الكثير من الحوادث، كذلك الاعتماد على كشافات الإنارة الموفرة للطاقة والتى تتناسب مع توجه الدولة المصرية نحو ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل توفير الطاقة.

وأكد "محسب"، على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالالتزام بالصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية، للمحافظة على العمر الافتراضى لهذه الأعمدة لأطول فترة ممكنة، مع التأكد من توافر عنصر الأمان فيها، وهو ما ينهي تهديد خطير للأطفال بشكل خاص في الشارع المصري.

وحذر النائب أيمن محسب، كذلك من خطورة غياب أعمدة الإنارة على الطرق السريعة والرئيسية، مع البدء الفوري في تركيب أعمدة الإنارة على الطرق التى تعانى من النقص، لتحسين الإنارة التى تخدم الطرق، خاصة بعد تكرار حوادث الطرق نتيجة نقص الإنارة.