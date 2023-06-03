رفع 300 طن مخلفات خلال عدة حملات نظافة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة قرى ومراكز المحافظة لرفع مستوى النظافة والتجميل، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة لافتاً إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة؛ مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.



وأشار محافظ أسيوط الى قيام رئاسة حى شرق بالتنسيق مع حماية النيل بحملة مكبرة تمكنت من رفع حوالى ٢٥٠ طن من المخالفات على شاطئ النيل بمنطقة الوليدية ، كما قامت الوحدات المحلية بمركزى القوصية والبدارى بتنظيم حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين ورفع حوالى 50 طن مخلفات ،حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين واستكمال أعمال الدهانات بالطرق الرئيسية ، كما تم القيام بحملة نظافة مكبرة بشوارع مركز القوصية والطرق الرئيسية ،فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة بقرى ومدينة البداري الاضافة إلى مراجعة أعمال شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات وصيانتها لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب واحتياجات ورضا المواطنين وذلك بمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، عبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق ، ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات والرصد والمتابعة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات النقل ولولادر وحاويات وسيارات كنس آلي وغيرها من المعدات.

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