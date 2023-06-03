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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رابح صقر يحيى حفلا فى السعودية.. 9 يونيو

رابح صقر
رابح صقر

يحيى المطرب رابح صقر حفلا غنائيا يوم 9 يونيو الحالى فى السعودية وذلك على مسرح الباحة بمركز الملك عبد العزيز الحضاري. 

وروجت شركة روتانا للحفل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلة: “صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر يحيي ليلة فنية مميزة لمحبيه في الباحة ضمن حفلات جولة المملكة 2023.. يوم 9 يونيو”. 

أغانى رابح صقر 

وكشف الفنان رابح صقر، في مقطع فيديو عبر حساب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بتطبيق انستجرام، عن طرح أغاني جديدة من ألبومه الصقر 2023، وذلك يوم 6 يونيو المقبل.

أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة، تأتي بعدما طرح أول 3 أغاني من ألبومه الجديد، في 3 مارس الماضي، وهي: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

وينتظر أن يطرح رابح صقر، باقي أغاني ألبومه «الصقر 2023» الجديد على دفعات متساوية كل 3 أشهر خلال عام 2023.

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ألبوم رابح صقر

تخطى الفنان رابح صقر حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، بأول 3 أغاني من ألبومه الجديد، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

وجاء تعاون رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من ‏كلمات: ضي، ‏ألحان: ياسر وعلي،  ‬⁩‏توزيع: ⁧‫فادي بدر‬⁩، ‏وتريات: المايسترو هاني فرحات‬⁩؛ ‏أغنية معكازي من ‏كلمات: ⁧‫سعد بن جدلان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز؛ ‏أغنية أنا وحدي من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‬⁩‏ألحان: سهم، ‬⁩‏توزيع: عمر الصباغ.  ‬⁩

أغاني رابح صقر 

وحقق الفنان رابح صقر، ملايين المشاهدات، بأغنيتيه «والله ما تسوى، مرات»، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية مرات لـ رابح صقر، من كلمات: ود، ألحان: عزوف، توزيع:مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، مكس وماستر: جاسم محمد.

رابح صقر المطرب رابح صقر مسرح الباحة الملك عبد العزيز الحضاري شركة روتانا أغاني رابح صقر

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